Chile activa una alerta sanitaria contra el hantavirus + Agregar ámbito en









La medida preventiva abarca desde Atacama hasta Magallanes tras un repunte de contagios y muertes. Pese al alcance en 13 de las 16 regiones, las autoridades descartan la existencia de una epidemia en curso.

El Ministerio de Salud de Chile declaró una alerta sanitaria preventiva por hantavirus.

El Ministerio de Salud de Chile declaró por primera vez una alerta sanitaria preventiva por hantavirus en 13 de las 16 regiones del país, abarcando desde Atacama hasta Magallanes, debido a un preocupante incremento de contagios y fallecimientos en lo que va del año.

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La medida busca contener la propagación del virus endémico, transmitido por el ratón de cola larga y presente a través de la cepa Andes, capaz de contagiar de persona a persona, tras registrarse 46 infectados y 18 muertes, lo que representa una letalidad del 39%, cifra que supera ampliamente los 44 casos y ocho decesos reportados en todo el año anterior.

La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2027 y otorgará facultades extraordinarias a las autoridades para agilizar recursos, contratar personal especializado y adquirir insumos de forma expedita ante el riesgo de una “multiamenaza sanitaria”, la cual abarca además otras enfermedades vectoriales como el dengue, la zika, la fiebre amarilla y la influenza aviar.

Chile declaró por primera vez una alerta sanitaria preventiva por hantavirus. Getty Aumento de la letalidad por hantavirus: medidas de prevención y respuesta sanitaria en Chile “Estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta”, expresó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, ante una contingencia que ya había captado atención internacional meses atrás tras un brote mortal en un crucero que zarpó desde Ushuaia.

En ese sentido, “llamamos a extremar precauciones: no tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener la basura tapada y los alimentos resguardados”, instó la autoridad sanitaria a la población.

A pesar del reforzamiento en la vigilancia epidemiológica en respuesta a las advertencias emitidas por la OPS para el Cono Sur, las autoridades aclararon que la normativa es estrictamente preventiva y de preparación. El Ministerio de Salud enfatizó que la declaración no implica que “exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada”, sino que persigue fortalecer la respuesta institucional ante una enfermedad que carece de vacunas o tratamientos específicos.

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