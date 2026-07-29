Conmoción en EEUU por un hombre que asesinó a su esposa, sus seis hijos y se suicidó + Agregar ámbito en









El acusado habría provocado un incendio en la vivienda familiar con el objetivo de borrar evidencias del hecho. El episodio tuvo lugar el viernes en Grand Haven Township, dentro del condado de Ottawa, en el estado de Michigan.

Lo que comenzó como la investigación de un devastador incendio dio un inesperado giro y terminó revelando uno de los episodios más impactantes registrados recientemente en Estados Unidos.

Una investigación policial en Estados Unidos comenzó tras un incendio en una vivienda y tomó un giro estremecedor cuando las autoridades determinaron que un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos a balazos antes de provocar las llamas para ocultar la masacre y quitarse la vida. El trágico episodio ocurrió el pasado viernes en Grand Haven Township, Michigan, donde bomberos y agentes policiales acudieron al domicilio tras recibir alertas de vecinos.

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Luego de controlar las llamas, los investigadores encontraron los cuerpos de Kristopher Karolkiewicz, de 47 años; su esposa Amanda, de 39; y los seis hijos de la pareja, de entre 5 y 15 años. Aunque en un primer momento se sospechó que el incendio podía haber sido la causa de las muertes, las autopsias confirmaron este lunes que la mujer y los niños fueron asesinados antes del siniestro, y que el responsable habría sido el propio padre de familia.

En relación con el avance de la investigación, la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa informó que los primeros peritajes permitieron reconstruir la secuencia del crimen. “Hasta el momento, la investigación indica que se trata de un caso de asesinato-suicidio, y que el incendio se inició después de los asesinatos”, explicó Jake Sparks, portavoz de la fuerza, durante una conferencia de prensa.

El funcionario agregó que el fuego fue provocado de manera intencional “en numerosos puntos diferentes de la vivienda, en el interior de la casa”, mientras los investigadores continúan trabajando para establecer el posible móvil de la tragedia y descartan la participación de otros sospechosos.

El sheriff Eric DeBoer también se refirió al impacto del hecho y expresó el profundo dolor generado en la comunidad. “Esta es una tragedia indescriptible que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo, pero haremos todo lo posible por encontrar las respuestas y honrar la memoria de las víctimas”, señaló en un comunicado oficial.

Kristopher y Amanda, junto a sus seis hijos. Quiénes eran Amanda y Kristopher Karolkiewicz, la pareja fallecida en Grand Haven Amanda y Kristopher Karolkiewicz se habían casado en 2009 y formaban una familia con seis hijos, dos de ellos adoptados. Ella trabajaba como maestra suplente en la escuela primaria Peach Plains, donde compañeros, familiares y miembros de la comunidad educativa expresaron su conmoción por la pérdida. “Era una persona amable y dedicada que amaba a su familia y a sus alumnos”, señalaron su madre, Becky, y su padrastro, Steve Lawwill, en un comunicado. La superintendente escolar Kristin Perkowski también destacó la labor de la docente y recordó su “amabilidad, compasión y disposición para ayudar dondequiera que se la necesitara”. Por otra parte, Karolkiewicz trabajaba de manera remota como vicepresidente de marketing y ventas para una compañía privada, luego de haber dejado a principios de mes su puesto en la Asociación Estadounidense del Corazón. Tras confirmarse la identidad de las víctimas, la organización emitió un comunicado para aclarar que el hombre no formaba parte de su personal presencial y expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos. “Como organización con personal profesional dedicado a ayudar a los demás, estamos consternados por la noticia proveniente de Grand Haven y nuestras condolencias están con los seres queridos de quienes perdieron la vida en esta tragedia”, indicaron desde la entidad.

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