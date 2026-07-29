SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de julio 2026 - 11:32

El terremoto en Japón ya dejó 18 muertos mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas

Tras el potente impacto de magnitud 7,1 en Kyushu, el ejército se desplegó en Kumamoto para reforzar los rescates y la atención sanitaria. Las autoridades confirmaron el envío masivo de suministros básicos a los puntos de mayor desastre.

Aumentan a 13 los muertos por el sismo en Japón y continúa la búsqueda de desaparecidos.

Aumentan a 13 los muertos por el sismo en Japón y continúa la búsqueda de desaparecidos.

Noticia en desarrollo.-

Informate más

Te puede interesar

Otras noticias