Noticia en desarrollo.-
El terremoto en Japón ya dejó 18 muertos mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas
Tras el potente impacto de magnitud 7,1 en Kyushu, el ejército se desplegó en Kumamoto para reforzar los rescates y la atención sanitaria. Las autoridades confirmaron el envío masivo de suministros básicos a los puntos de mayor desastre.
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Se confirmaron 18 víctimas fatales tras el terremoto en Japón: cómo sigue la búsqueda de desaparecidos
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Terremoto en Japón: cuáles fueron las zonas más afectas y dónde colapsó el shopping