El terremoto en Japón ya dejó 18 muertos mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas

Tras el potente impacto de magnitud 7,1 en Kyushu, el ejército se desplegó en Kumamoto para reforzar los rescates y la atención sanitaria. Las autoridades confirmaron el envío masivo de suministros básicos a los puntos de mayor desastre.