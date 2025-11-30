Benjamin Netanyahu solicitó un indulto en pleno juicio por corrupción: qué motivos alegó + Seguir en









El premier israelí pidió un indulto al asegurar que el juicio compromete su gestión y la estabilidad del país.

Netanyahu pidió un indulto alegando que el juicio afecta su capacidad de gobernar.

Benjamín Netanyahu solicitó al presidente de Israel un indulto en el juicio por corrupción que enfrenta desde hace años, argumentando que el proceso penal impide su capacidad para gobernar con normalidad. El pedido, presentado por sus abogados, desató un fuerte debate institucional debido a su carácter excepcional y al contexto político actual.

La solicitud fue presentada por su abogado, Amit Hadad, quien entregó una petición de 111 páginas al Departamento Legal de la Residencia del Presidente. El documento incluía además una carta personal del primer ministro. La oficina del presidente Isaac Herzog calificó el pedido como “extraordinario” y decidió publicar la solicitud completa en hebreo por su importancia pública.

Netanyahu 1300 La solicitud fue presentada ante el presidente Isaac Herzog en un documento de 111 páginas. Reuters Netanyahu, el primer ministro más longevo de Israel (76 años), enfrenta cargos de soborno y tres acusaciones de fraude y abuso de confianza en distintos expedientes. Ha negado siempre los señalamientos y sostiene que el proceso concluirá en una absolución. En un mensaje difundido por el Likud, expresó: “Mis abogados han enviado hoy una solicitud de indulto al presidente del país. Espero que todo aquel que lo desee por el bien del país apoye este paso”.

Los argumentos de Benjamin Netanyahu para justificar su pedido En la documentación presentada, Hadad planteó que el indulto permitiría al mandatario abocarse por completo a su labor. Sostuvo que “otorgar esta solicitud permitirá al primer ministro dedicar todo su tiempo, habilidades y energía a avanzar a Israel en estos momentos críticos” y enfrentar los desafíos inmediatos del país.

Otro punto central fue la promesa de reducir tensiones internas. Según Hadad, “otorgar la solicitud ayudará a enmendar las fracturas entre diferentes sectores del público” y contribuirá a la resiliencia nacional. Netanyahu complementó esta postura en su carta personal, en la que aseguró asumir una “amplia responsabilidad pública y moral”.

benjamin netanyahu.JPG El primer ministro enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza desde 2020. REUTERS Repercusiones internas y externas El pedido se produce en un juicio que comenzó en 2020 y continúa sin fecha clara de conclusión, actualmente en fase de contrainterrogatorios. La oficina del presidente Herzog indicó que seguirá el procedimiento formal: recopilar opiniones de todas las áreas pertinentes, elaborar un informe legal y evaluar si el caso encuadra en las excepcionales situaciones de interés público que permiten un indulto antes de una condena final. La solicitud no solo generó debate interno, sino también internacional. A principios de mes, el presidente estadounidense Donald Trump envió una carta a Herzog instándolo a indultar a Netanyahu y calificando el juicio como “político” e “injustificado”. En paralelo, ministros y viceministros del Likud pidieron al presidente considerar “las circunstancias nacionales más amplias” para promover la unidad social.