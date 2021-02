Biden, sobre la relación con China: no habrá guerra comercial, pero apelará a la "extrema competencia" El mandatario de EEUU, Joe Biden, se refirió a la relación comercial con el gigante asiático. Asimismo, tildó de antidemocrático a Xi Jinping: "No tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo".