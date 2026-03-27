Guerra en Medio Oriente: reportan al menos 1.900 muertos en Irán desde el inicio de los ataques + Seguir en









La cifra surge de un reporte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a casi un mes de iniciadas las hostilidades. Además, el foco también fue puesto en el deterioro de la infraestructura civil.

Archivo. Ya son más de 1.900 los muertos por los bombardeos en territorio iraní. Getty Images

El impacto humanitario de la guerra en Irán escala con rapidez. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, más de 1.900 personas murieron y al menos 20.000 resultaron heridas, según datos difundidos por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), en base a información de la Media Luna Roja Iraní.

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La advertencia fue realizada este viernes por María Martínez, jefa de la delegación del organismo en el país, durante una conferencia de prensa en la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “La situación humanitaria se está deteriorando rápidamente. Teherán, una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes, parece completamente vacía”, denunció.

Reportan más de 1900 muertos en Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente En ese contexto, los equipos de rescate enfrentan escenas cada vez más extremas. Martínez relató que un socorrista encontró entre los escombros los cuerpos de miembros de su propia familia tras un bombardeo. “En Qom, otro socorrista recuperó los cuerpos de su tía y del esposo de esta, junto con el de un niño pequeño”, añadió.

IRAN En este escenario, la ONU exige a EEUU que resuelva la investigación sobre el ataque a una escuela iraní. Según el informe de la FICR, los bombardeos de EEUU e Israel también golpearon con fuerza la infraestructura civil. Así, denunciaron que cerca de 289 instalaciones médicas fueron afectadas, al igual que unas 600 escuelas y centros educativos. Incluso la propia red humanitaria sufrió daños: 17 de sus instalaciones fueron alcanzadas y casi 100 ambulancias quedaron fuera de servicio, ya sea por destrucción o deterioro.

El deterioro económico agrava el cuadro. La inflación, que ya venía en niveles elevados antes del conflicto, se aceleró aún más en las últimas semanas, restringiendo el acceso a bienes básicos algo que limita "severamente el acceso a bienes esenciales, incluidos alimentos y medicamentos”, según advirtió Martínez.

A esto se suman problemas estructurales en distintas regiones. En ciudades del sur se registran cortes de agua y electricidad, mientras que el país permanece bajo un apagón de internet a nivel nacional. Irán apela a las criptomonedas para esquivar sanciones y como refugio ante la inflación Desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, los movimientos de criptomonedas vinculados a Irán comenzaron a mostrar patrones atípicos, lo que activó alertas entre las principales firmas de análisis blockchain. De acuerdo con estos reportes, los activos digitales cumplen un doble rol: por un lado, funcionan como vía para sortear las sanciones internacionales que pesan sobre la Guardia Revolucionaria; por otro, operan como resguardo frente a la inflación para la población. Fuera en gran medida del sistema financiero internacional por las restricciones, Teherán viene apoyándose en las criptomonedas como un canal alternativo para sostener transacciones y acceder a liquidez.