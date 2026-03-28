Guía de inversiones para abril: qué acciones, bonos y Cedears elegir, según operadores del mercado

Los expertos brindaron sugerencias de acciones, bonos y Cedears en base a la situación económica, política y financiera del mundo y del plano local.

Los expertos brindaron sugerencias de acciones, bonos y Cedears en base a la situación económica, política y financiera del mundo y del plano local.

Con la llegada del nuevo mes y del nuevo trimestre, los inversores se preguntan qué hacer con las carteras de inversión para proteger, e incrementar, el poder adquisitivo. En este marco, los especialistas de la City brindaron recomendaciones de bonos, acciones y Cedears .

En primer lugar, hay que contemplar que el dólar se encuentra estable en el rango de los $1.400 por unidad, las tasas de interés se acomodaron en torno al 20/25% y la inflación se ancló en el 2,7%, en promedio.

A nivel internacional, la situación es más volátil, ya que el conflicto bélico entre EEUU, Irán e Israel en Medio Oriente causó una gran volatilidad en acciones, bonos y materias primas.

En este marco, los ejecutivos aconsejan apostar por Cedears de acciones estables que continúen vendiendo sus productos de forma sólida a pesar del desafiante contexto global.

"Algunas de las Siete Magníficas, como Microsoft (MSFT) y Meta (META) , que vienen registrando correcciones relevantes tras fuertes subas, pueden presentar oportunidades de entrada graduales para quienes buscan posicionarse en activos de calidad. Siempre teniendo en cuenta que el contexto global continúa marcado por una elevada incertidumbre", sostuvo Mariano Monferini , analista y asesor financiero independiente.

Por su parte, el asesor y operador Germán Marin señaló a los grandes gigantes del consumo masivo: "Si estimamos que la guerra prosigue o se intensifica, una posición más bien defensiva incluye Cedears clásicos de refugio como McDonald's (MCD), Johnson & Johnson (JNJ) y Coca-Cola (KO) que además son empresas con buenas políticas de dividendos".

En tanto, como el petróleo sigue coqueteando en el nivel de los u$s100 por barril, las energéticas como GeoPark (GPRK) y Vista Energy (VIST) también se posicionan entre las mejores alternativas.

En el caso de la renta variable local, hay una clara ganadora. "Lo que estoy viendo es una marcada recuperación del segmento de renta variable, más precisamente acciones. YPF (YPFD) está absorbiendo mucho apetito comprador de inversores, con un potencial de crecimiento muy atractivo en el corto plazo, empujado por Vaca Muerta y por el petróleo", detalló el consultor Omar De Lucca.

Pesos Billetes Los expertos brindaron sugerencias de acciones, bonos y Cedears en base a la situación económica, política y financiera del mundo y del plano local. Mariano Fuchila

Luego, aclaró que los bancos, como Grupo Financiero Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA), Grupo Supervielle (SUPV) y BBVA Argentina (BBAR), siguen siendo "oportunidad de compra" dado que están a "precio de oferta muy conveniente".

Apostando por la renta fija

Por último, para equilibrar la volatilidad de la cartera de inversión, los expertos comentaron que existen algunas alternativas en renta fija muy atractivas en el contexto actual.

Para Marin, mantener posiciones en obligaciones negociables de empresas sólidas es buena idea porque continúan con tasas estables favorables, en torno al 7/8% anual en dólares. "Dadas las tensiones a nivel global, los soberanos pierden un poco de atractivo hoy en día", dijo.

Asimismo, como la inflación está estancada pero en un rango elevado (cerca del 3%), los bonos CER que protegen de la suba de precios también deberían ser considerados por los inversores de cara a abril.

"Vemos valor estirando duración dentro de la curva en pesos. En particular, nuestra recomendación se ubica en el bono CER TZX28, ya que la inflación implícita en los instrumentos CER se redujo en las últimas semanas y vuelve a mostrar atractivo", mencionó Jerónimo Bardin, operador comercial líder en Balanz Capital.

Para el ejecutivo, el tramo largo de la curva debería beneficiarse por compresión de tasas por dos motivos principales: por un lado, la caída del riesgo país que se espera a medida que continúe la acumulación de reservas, y por el otro, porque la colocación del nuevo bono en dólares AO27 debería reducir la necesidad de emisión de pesos.

"A esto se le suma que el tramo largo de la curva está menos expuesto a la volatilidad de tasas cortas que caracteriza el esquema monetario actual", indicó Bardin.