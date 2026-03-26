Donald Trump postergó por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas de Irán.

El presidente estadounidense afirmó que continúan las conversaciones con autoridades iraníes. Además, tras publicarse el comunicado hubo un aumento en el valor del petróleo.

El presidente de EEUU, Donald Trump anunció este jueves que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes . El comunicado fue compartido a través de su cuenta de Truth Social.

“A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami”, señaló el mandatario.

Al mismo tiempo, aseguró que “las conversaciones continúan” y que, pese a lo que calificó como “declaraciones erróneas de las ‘fake news’” , “avanzan muy bien” . La tregua vigente estaba prevista para expirar este viernes.

El anuncio del líder estadounidense provocó una suba de casi 6% en el precio del barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI): el valor de referencia en el mercado de EEUU se ubicó en u$s94,48 a raíz del posteo. Además se reflejó una suba en el precio del barril Brent, que cerró este jueves en u$s108,01.

El mandatario también afirmó este jueves que Irán permitió el paso de diez grandes buques de petróleo por el estrecho de Ormuz y destacó el gesto como una señal directa hacia Estados Unidos, indicando que Teherán podría estar dispuesto a avanzar en la diplomacia y reducir la tensión en Medio Oriente.

Durante la reunión del gabinete en la Casa Blanca, Trump señaló: “Para que vean los hechos, ocho grandes petroleros pasaron por el centro del estrecho hace dos días, cargados de crudo”. Además, agregó que después de esos ocho primeros buques, “enviaron dos más”, lo que, según su interpretación, demuestra que Irán está buscando una salida al conflicto.

El presidente presentó el episodio como un gesto con carga política, casi como una prueba material de que la presión militar y diplomática está dando resultados. “En ese momento no se entendió del todo el alcance de lo ocurrido, pero después la Casa Blanca interpretó el paso de esos petroleros como una muestra de que Irán quiere avanzar hacia un acuerdo”, explicó. En su versión, Teherán permitió el tránsito como una señal hacia Estados Unidos en medio de contactos indirectos abiertos para explorar una desescalada.

el pasado lunes Trump lanzó un ultimátum de cinco días para que Irán reabriera completamente el estrecho y aceptara negociar. Ese plazo vence el sábado 28 de marzo. Antes había amenazado con ataques a infraestructuras eléctricas iraníes en 48 horas, pero suspendió los bombardeos para mantener una ventana a la diplomacia.