EEUU sigue reforzando su despliegue en Medio Oriente y lanza cazas furtivos F-22









Doce aeronaves despegaron desde el Reino Unido y aterrizaron en Israel en medio de la presión de Washington para que Teherán avance hacia un nuevo acuerdo nuclear. El movimiento es leído como un mensaje directo en un escenario regional cada vez más inestable.

Los F-22 fueron trasladados desde una base en Inglaterra hacia Medio Oriente como parte del reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en la región.

La armada estadounidense desplegó este martes aviones F-22 con Medio Oriente como destino, en medio de la creciente tensión con Irán. Imágenes difundidas por analistas de aviación muestran cómo los cazas furtivos despegaron desde Lakenheath, Inglaterra, donde estuvieron estacionados durante varios días.

Según el medio público israelí Kan, los 12 cazas estadounidenses aterrizaron por la tarde en una base al sur de Israel, como parte del operativo de EEUU en Medio Oriente. La llegada de los F-22 se da mientras el presidente republicano Donald Trump decide qué medida tomará con el gobierno iraní. La semana pasada había determinado "dar 10 días a Irán para un acuerdo" nuclear, ya que la intención de Israel y los norteamericanos es que Irán desabastezca de uranio, material clave para el desarrollo de bombas atómicas.

Movimiento con mensaje estratégico El despliegue de estos aviones se interpreta como una señal de disuasión estratégica, ya que su presencia permite a Estados Unidos establecer rápidamente control del espacio aéreo en caso de un conflicto abierto.

Esta movilización se produce en un momento de intensa tensión regional, con un aumento de incidentes indirectos entre fuerzas estadounidenses y grupos afines a Irán, así como advertencias de Israel sobre una posible escalada si Teherán intensifica su actividad militar.

En los últimos años, Washington ha utilizado despliegues temporales de cazas furtivos, bombarderos estratégicos y grupos navales como herramienta de presión diplomática y señal de preparación operativa en Medio Oriente, una práctica recurrente en episodios de crisis con Irán.

Analistas militares subrayan que el traslado simultáneo de cazas, aviones cisterna y logística pesada suele preceder a fases de planificación avanzada, aunque no implica necesariamente una decisión inmediata de iniciar operaciones militares. Desde el Pentágono no lo presentan como un gesto aislado. La presencia de los F-22 en la zona funciona como advertencia: en caso de un conflicto abierto EEUU podría asegurarse rápidamente la superioridad aérea y neutralizar amenazas en cuestión de horas. Especialistas en defensa advierten que cuando el despliegue incluye, además de los cazas, aviones cisterna y apoyo logístico pesado, suele tratarse de una fase avanzada de planificación. Eso no equivale a una decisión de atacar, pero sí indica que el escenario militar está siendo contemplado con mayor seriedad.