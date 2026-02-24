Claudia Sheinbaum lleva tranquilidad y afirma que no hay "ningún riesgo" para quienes asistan al Mundial en México + Seguir en









La presidenta mexicana buscó llevar tranquilidad en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país y aseguró que están dadas todas las condiciones para que la Copa del Mundo se desarrolle con normalidad.

México será una de las sedes del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, en un contexto marcado por la violencia tras la caída del líder del narcotraficante "El Mencho".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este martes que están dadas "todas las garantías" en su país, para que se lleve a cabo la próxima Copa del Mundo. La mandataria fue consultada en medio de la crisis que atraviesa la nación norteamericana, luego de la ola de violencia que provocó la muerte de "El Mencho".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El torneo que se disputará entre junio y julio no tendrá "ningún riesgo" para los visitantes, según dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria, en Palacio Nacional de México. Los aztecas albergarán 12 partidos del Mundial, que se jugará simultáneamente también en EEUU y Canadá.

Desde el sábado, luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, el narcotraficante conocido como "El Mencho", fuera abatido por las fuerzas especiales mexicanas, lo que desencadenó un mar de sangre entre militares y miembros del Cártel de Jalisco de Nueva Generación (CJNG), organización que lideraba Cervantes. Desde la histórica caída del hombre más buscado en todo México, al menos 73 personas fueron asesinadas.

Las sedes, bajo la lupa Más tarde, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ratificó que el estado mantiene intacto su rol como anfitrión del Mundial y descartó cualquier modificación en el calendario.

“No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México, las tres sedes siguen completamente firmes”, afirmó, tras una reunión en la que —según explicó— el organismo internacional confirmó que el sábado se realizará la presentación oficial del trofeo en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Lemus añadió que el 3 de marzo ese mismo escenario albergará un partido exhibición entre leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona. En paralelo, el Estadio Azteca, en Ciudad de México, tiene previsto recibir el partido inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica. Por su parte, voceros de la FIFA indicaron que siguen de cerca la situación en Jalisco y que mantienen contacto permanente con las autoridades mexicanas. “Seguiremos atentos a las medidas y directrices de los distintos organismos gubernamentales, destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer la normalidad, y reiteramos nuestra estrecha colaboración con las autoridades federales, estatales y locales”, señalaron.