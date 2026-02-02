Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EEUU por el caso Jeffrey Epstein + Seguir en









El expresidente y la exsecretaria de Estado fueron citados por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja para declarar sobre sus presuntos vínculos con el magnate acusado de tráfico sexual y hallado muerto en prisión en 2019.

El expresidente de EEUU Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, testificarán en el marco de una investigación del Congreso sobre el caso Jeffrey Epstein, según confirmó un portavoz del exmandatario.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sostiene que ambos desobedecieron citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus presuntos vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", aseguró el portavoz Angel Urena en X, en respuesta a un mensaje de miembros republicanos del comité que solicitaban que la pareja testifique debido a los vínculos pasados de Bill Clinton con Epstein.

Bill Clinton, quien en el pasado viajó en varias ocasiones en el avión privado de Epstein y fue fotografiado junto al empresario, había dicho en 2019 que no mantenía vínculo alguno con él desde hacía más de diez años. Además, aseguró que desconocía por completo los delitos por los que posteriormente fue acusado.

Ahora, esta citación forma parte de una investigación más amplia sobre la red de contactos de Jeffrey Epstein y los posibles vínculos de distintas figuras públicas con sus delitos. En ese contexto, Bill y Hillary Clinton sostienen que el proceso tiene un trasfondo político y que se utiliza para apuntar contra opositores del presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein en el pasado y no fue convocado a declarar.

Bill Clinton Jeffrey Epstein Bill Clinton había dicho en 2019 que no mantenía vínculo alguno con Epstein desde hacía más de diez años. Las últimas revelaciones sobre el caso Epstein La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación. Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate Epstein.