Donald Trump amenazó con demandar al conductor de los premios Grammy por un chiste sobre el caso Epstein









El cruce se produce apenas días después de la desclasificación de más de tres millones de documentos relacionados con Epstein.

Trevor Noah criticó a Donald Trump y la respuesta no se hizo esperar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con emprender acciones legales contra Trevor Noah, anfitrión de la 68ª edición de los premios Grammy, a raíz de un comentario satírico sobre su supuesta relación con Jeffrey Epstein.

El conflicto se originó cuando el comediante vinculó el interés geopolítico del mandatario por Groenlandia con el caso del delincuente sexual. "Tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton", lanzó Noah durante la ceremonia.

La respuesta de Donald Trump a los dichos de Trevor Noah en los Grammys La respuesta de Trump no se hizo esperar. A través de su plataforma Truth Social, calificó al conductor sudafricano de "perdedor total" y aseguró que los premios son "prácticamente imposibles de ver".

“No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas", afirmó Trump.

"Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre y patético presentador sin talento", advirtió el mandatario, quien negó enfáticamente haber visitado la isla privada de Epstein. "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí", sostuvo.

image El cruce se produce apenas días después de la desclasificación de más de tres millones de documentos relacionados con Epstein, en los que se menciona a diversas figuras de la élite mundial, aunque Trump insiste en que su relación con el financiero terminó años atrás.