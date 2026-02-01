Conmoción por los archivos de Jeffrey Epstein: salen a la luz revelaciones sobre el expríncipe Andrés, Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates y abuso de menores

Muchos de los documentos publicados el viernes pasado incluyen importantes censuras. Con el correr de las horas, se conocieron más detalles que comprometen a figuras públicas de gran relevancia del mundo de los negocios, las finanzas y la politica.

Una de las imágenes reveladas de Andrew (Andrés), el expríncipe de York y hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Jeffrey Epstein , financista estadounidense con vínculos con figuras del poder político, económico y social, fue arrestado en 2019 acusado de liderar una red de abuso y tráfico sexual de menores . Mientras esperaba el juicio, se suicidó en una cárcel de Nueva York, lo que dejó abiertas múltiples incógnitas sobre el alcance de sus delitos y la responsabilidad de su entorno. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de Estados Unidos. Las nuevas revelaciones del caso ponen en el ojo de la tormentas a figuras de peso mundial como el expríncipe inglés Andrés, Donald Trump, el magnate Elon Musk , al empresario Bill Gates , además del relato de situaciones de abuso de menores y rituales sangrientos.

En los últimos meses, la publicación de millones de documentos judiciales y archivos oficiales volvió a poner el caso en el centro de la escena. La desclasificación reveló comunicaciones, fotografías y menciones a personalidades influyentes de distintos países, reavivó el debate sobre encubrimientos y provocó nuevas presiones políticas y judiciales, especialmente en torno a la protección de las víctimas y la transparencia del proceso.

"La publicación de hoy marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia y el cumplimiento ante el pueblo estadounidense", dijo el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche.

Los archivos incluyen detalles sobre el tiempo que Jeffrey Epstein pasó en prisión -incluido un informe psicológico- y su muerte mientras estaba encarcelado, junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que fue condenada por ayudarlo a traficar con niñas menores de edad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó más de 3 millones de páginas , junto con 180.000 imágenes y unos 2.000 videos , como parte de una obligación legal para transparentar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y su red de contactos.

Correos electrónicos comprometedores con figuras públicas

Entre los archivos hay correos electrónicos entre Epstein y personajes muy conocidos. Uno de ellos sugiere que Epstein quiso presentarle una mujer a “El Duque”, identificado como Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, aunque esos mensajes no prueban ilegalidad alguna.

Los correos electrónicos están firmados con la letra "A", con una firma que parece indicar "Su Alteza Real el Duque de York KG". Se intercambiaron en agosto de 2010, dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

La BBC se puso en contacto con Andrés, antes conocido como el duque de York, para obtener una respuesta. Mountbatten-Windsor fue objeto de años de escrutinio por su antigua amistad con Epstein. Ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Algunos correos electrónicos en la última publicación parecen ser entre Epstein y Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew. Un correo electrónico fechado el 4 de abril de 2009 estaba firmado: "¡Con cariño, Sarah, la pelirroja!".

Dice que iba a estar en Palm Beach, Florida, y quería tomar el té. El correo electrónico continúa hablando de ideas para la empresa de Ferguson, Mother's Army. La exduquesa de York se refiere a Epstein como "Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey". Ella lo llama una "leyenda" y dice "estoy muy orgullosa de ti". Epstein todavía estaba bajo arresto domiciliario por su condena de 2008 cuando se sucedió el intercambio de correos electrónicos.

archivos epstein prinicpe andres inglaterra

Donald Trump aparece en cientos de menciones

Los documentos contienen múltiples menciones a Donald Trump. Si bien incluye acusaciones no verificadas realizadas antes de las elecciones de 2020, las autoridades recalcaron que muchas carecen de fundamentos probados y que Trump no ha sido acusado de delitos vinculados a los crímenes de Epstein.

Entre los nuevos documentos se encuentra una lista recopilada por el FBI el año pasado de acusaciones contra Trump presentadas por personas que llamaron a su línea de denuncias del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Muchas de estas parecen basarse en denuncias no verificadas recibidas por la agencia y se realizaron sin pruebas que las sustenten. La lista incluye numerosas acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras de alto perfil.

mails jeffrey epstein donald trump Miles de mails mencionan contactos entre Trump y Epstein. The New York Times

Correspondencia con Elon Musk sobre reuniones sociales

También se difundieron correos entre Epstein y el empresario Elon Musk. En ellos, Musk pregunta cuándo sería la “fiesta más loca” en la isla de Epstein y discuten la logística de un posible viaje, aunque no hay evidencia de que Musk haya viajado allí.

Los nuevos emails muestran que Musk había discutido viajar allá en más de una ocasión, incluido un viaje propuesto en 2012, en el que le preguntó a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más loca en tu isla?".

Los mensajes de noviembre de 2012 muestran que Epstein preguntó a Musk cuántas personas necesitaría transportar en helicóptero a la isla y Musk respondió que solo serían él y su entonces esposa, Talulah Riley. En un correo electrónico enviado por Musk a Epstein en la Navidad en 2012, Musk le pregunta si el financiero tenía alguna fiesta planeada porque necesitaba "soltarse".

"He estado trabajando al límite de mi cordura este año y, por eso, una vez que mis hijos regresen a casa después de Navidad, realmente quiero salir de fiesta en St. Barts o en otro lugar y relajarme", escribe, y agrega que una "experiencia tranquila en una isla" es lo opuesto a lo que desea.

mail musk archivos epstein El mail de Epstein y Musk. Departamento de Justicia de EEUU

Las duras afirmaciones de Epstein sobre Bill Gates

Un portavoz del cofundador de Microsoft, Bill Gates, salió al cruce de las escabrosas acusaciones contenidas en los últimos archivos de Epstein —entre ellas, que contrajo una enfermedad de transmisión sexual— calificándolas de "absolutamente absurdas y completamente falsas".

Dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 parecen haber sido redactados por Epstein, pero no está claro si llegaron a ser enviados a Gates. Ambos se enviaron desde la cuenta de correo electrónico de Epstein y de vuelta a la misma cuenta, aunque no se ve ninguna cuenta asociada a Gates y ninguno de los dos correos está firmado.

Uno está escrito como una carta de renuncia de la Fundación Bill y Melinda Gates y se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Gates "para lidiar con las consecuencias de mantaner relaciones sexuales con chicas rusas". El otro, que comienza con "querido Bill", se queja de que Gates haya terminado una amistad y afirma que Gates ha intentado encubrir una infección de transmisión sexual, incluso de su entonces esposa, Melinda.

Un portavoz de Gates dijo a la BBC: "Estas afirmaciones, de un disgustado y comprobado mentiroso, son absolutamente absurdas y completamente falsas". Y agregó: "Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y hasta dónde llegaba para tender una trampa y difamar".