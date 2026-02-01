Revelan vínculos entre Jeffrey Epstein y Roberto Giordano tras la desclasificación de archivos de EEUU

El estilista habría recibido múltiples giros de dinero por parte del empresario acusado de pedofilía. Se abre una nueva línea de investigación sobre una posible red internacional.

Una serie de archivos desclasificados en Estados Unidos reveló una presunta conexión financiera entre Jeffrey Epstein y el estilista argentino Roberto Giordano , además de la presencia del magnate en Uruguay en 2016 . Los documentos abren una nueva línea de investigación sobre el alcance de la red internacional del financista y su vínculo con eventos de moda en Sudamérica .

De acuerdo con los reportes, el estilista habría recibido múltiples giros de dinero por parte de Epstein, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak . En los mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016 , Epstein pospone un encuentro con el mandatario al alegar que debía viajar de urgencia a Punta del Este .

En este marco, Epstein habría realizado depósitos a Giordano que datan incluso de diez años antes de su última visita conocida. El dinero estaría vinculado a la logística de los megadesfiles de Giordano , en los que desfilaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro , y a los que asistían figuras como Susana Giménez y Mirtha Legrand .

Según los investigadores, estos eventos funcionaban como un imán para celebridades internacionales, entre ellas Alain Delon y Sophia Loren , generando un entorno de prestigio que Epstein habría aprovechado para infiltrarse y fortalecer su entramado de relaciones .

La revelación se conoce luego de la muerte de Roberto Giordano, ocurrida en noviembre de 2024. El estilista, que pasó sus últimos años radicado en Uruguay, se encontraba alejado del brillo mediático tras haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

Durante su estadía en el país vecino, Giordano solía quejarse de la “falta de seguridad jurídica” en la Argentina, mientras en Washington ya comenzaban a rastrearse los orígenes de los fondos que financiaron sus años de mayor exposición en la pasarela.

Para los investigadores, la documentación ahora desclasificada abre una nueva línea sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol que habrían cumplido los eventos de moda dentro de su esquema de contactos y proyección internacional.