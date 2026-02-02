Venezuela: tras la ola de excarcelaciones, aún quedan detenidos 687 presos políticos

Según Foro Penal, las liberaciones que se produjeron entre el 8 de enero y el 1 de febrero fueron de 344 presos. Mientras tanto, las ONG advierten que la persecución política continúa.

De acuerdo con la verificación realizada por Foro Penal, organización dirigida por Alfredo Romero, 33 de las excarcelaciones se concretaron durante la jornada del domingo, en un proceso que continúa en desarrollo en distintos centros de detención del país, entre ellos El Helicoide , en la ciudad de Caracas.

Aun con esas liberaciones, la organización informó que 687 personas siguen privadas de la libertad por razones políticas , entre ellas 182 militares, 87 mujeres y un adolescente , según confirmó el propio Romero a través de sus redes sociales.

Las cifras vuelven a poner de relieve la continuidad de la represión en Venezuela, luego de años marcados por arrestos arbitrarios durante los gobiernos de Nicolás Maduro entre 2013 y 2025, período en el que se registraron más de 18.000 detenciones políticas acumuladas .

Desde la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) plantearon una mirada crítica sobre el proceso de excarcelaciones, al advertir que en muchos casos se trata de salidas de prisión sin una restitución plena de la libertad , debido al conjunto de restricciones que se imponen a los liberados.

En un pronunciamiento público, JEP alertó además sobre el deterioro físico y emocional de las personas excarceladas, así como su situación de vulnerabilidad y desorientación, y subrayó la obligación del Estado de garantizar protección integral, atención médica y apoyo psicosocial.

La organización también remarcó que persisten cientos de detenciones arbitrarias, tanto de civiles como de militares, lo que, a su criterio, demuestra que la persecución política no se ha detenido.

JEP, al igual que otras organizaciones venezolanas de derechos humanos, sostuvo que la justicia requiere liberaciones plenas e incondicionadas, el cese de los arrestos arbitrarios, el respeto al debido proceso, la reparación a las víctimas y garantías de no repetición, conforme a los estándares del derecho internacional.

Entre las personas liberadas el domingo se destacó el caso de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de la ONG FundaRedes, quien permaneció cuatro años y siete meses detenido de manera arbitraria, sin condena judicial.

Tras recuperar la libertad, Tarazona hizo un llamado público a la reconciliación nacional. “Venezuela necesita reconciliarse, reconciliarse justamente en la justicia”, expresó, y reclamó atender el dolor de los venezolanos, garantizar las libertades y acompañar tanto a quienes siguen detenidos como a los que se encuentran en el exilio.

Organizaciones como Provea celebraron la excarcelación de Tarazona, aunque reiteraron su reclamo de justicia y libertad para todos los presos políticos que aún permanecen detenidos en el país.