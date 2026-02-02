Caso Epstein: un exembajador británico en EEUU renunció al partido laborista tras la desclasificación de nuevos archivos

Se trata de Peter Mandelson quien fue desplazado de Washington el año pasado. En una carta aseguro que se va para “no causar más vergüenza al partido”.

El exministro del Gobierno británico Peter Mandelson dimitió como miembro del Partido Laborista , tras las nuevas informaciones sobre sus vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein , informaron medios de comunicación.

Mandelson, que fue destituido por Starmer como embajador de Reino Unido en Estados Unidos el año pasado tras las revelaciones sobre sus conexiones con Epstein, dijo que no quería causar "más vergüenza" al Partido Laborista, según las informaciones.

"Este fin de semana se me ha vuelto a relacionar con la comprensible polémica que rodea a Jeffrey Epstein, y lo lamento y siento mucho", afirmó Mandelson en una carta dirigida al Partido Laborista y publicada por la BBC y otros medios de comunicación.

Mandelson dijo que creía que las acusaciones sobre los pagos financieros que le había hecho Epstein, que aparecieron en medios de comunicación británicos basándose en documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eran falsas y que las investigaría.

"Mientras lo hago, no deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi afiliación al partido", decía la carta.

El rol de Mandelson en el partido Laborista

Mandelson fue clave para el éxito electoral del Partido Laborista cuando Tony Blair era primer ministro a principios de la década de 1990.

El año pasado fue objeto de escrutinio después de que parlamentarios estadounidenses publicaran documentos, entre ellos una carta en la que llamaba a Epstein "mi mejor amigo", lo que provocó su destitución como enviado británico en Washington.

Mandelson también tuvo una trayectoria política nacional turbulenta. En 1998, dimitió como ministro de Comercio por un préstamo que recibió de otro ministro para comprar una casa, en un clima de preguntas sobre un conflicto de intereses.

Su segunda etapa en el gabinete también terminó con una dimisión en 2001, cuando se vio obligado a abandonar el cargo por su presunta implicación en un escándalo de pasaportes que involucraba a un multimillonario indio. Posteriormente, se le exoneró de haber actuado de forma indebida. Mandelson, excomisario de Comercio de la Unión Europea, se encuentra de baja como miembro de la Cámara Alta del Parlamento británico.

Salen a la luz revelaciones sobre el expríncipe Andrés, Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates y abuso de menores

Jeffrey Epstein, financista estadounidense con vínculos con figuras del poder político, económico y social, fue arrestado en 2019 acusado de liderar una red de abuso y tráfico sexual de menores. Mientras esperaba el juicio, se suicidó en una cárcel de Nueva York, lo que dejó abiertas múltiples incógnitas sobre el alcance de sus delitos y la responsabilidad de su entorno. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de Estados Unidos. Las nuevas revelaciones del caso ponen en el ojo de la tormentas a figuras de peso mundial como el expríncipe inglés Andrés, Donald Trump, el magnate Elon Musk, al empresario Bill Gates, además del relato de situaciones de abuso de menores y rituales sangrientos.

En los últimos meses, la publicación de millones de documentos judiciales y archivos oficiales volvió a poner el caso en el centro de la escena. La desclasificación reveló comunicaciones, fotografías y menciones a personalidades influyentes de distintos países, reavivó el debate sobre encubrimientos y provocó nuevas presiones políticas y judiciales, especialmente en torno a la protección de las víctimas y la transparencia del proceso.