Bolivia: Jeanine Áñez fue liberada tras la anulación de su condena por el caso "Golpe de Estado II"







El Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia de 10 años de prisión que pesaba sobre ella, que dejó la cárcel de Miraflores luego de más de tres años detenida.

Jeanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia, recuperó la libertad este jueves.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez recuperó la libertad este jueves, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la condena en su contra en el marco del caso “Golpe de Estado II”. La exmandataria, que había sido sentenciada en 2022 a 10 años de prisión, dejó la cárcel de Miraflores, en La Paz.

Áñez había sido detenida en marzo de 2021 en la ciudad de Trinidad y permanecía recluida en el penal de Miraflores desde entonces. Su liberación se concretó este jueves por la tarde, en medio de una fuerte expectativa mediática y la presencia de seguidores, familiares y abogados que aguardaban su salida.

De acuerdo con medios internacionales como Actualidad RT y Red Uno, la exmandataria fue recibida entre aplausos y muestras de apoyo por un grupo de ciudadanos que se acercó al lugar.

La sentencia anulada correspondía al proceso conocido como “Golpe de Estado II”, por el cual Áñez había sido condenada en 2022 a 10 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes.

El caso se vinculaba a su autoproclamación como presidenta interina en noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales, en un contexto de crisis política y social que derivó en acusaciones de golpe de Estado.

La defensa de Áñez había presentado una revisión extraordinaria de condena, que fue finalmente admitida por el TSJ, dejando sin efecto el fallo original. Con esta decisión, se abre un nuevo escenario judicial para la exmandataria, mientras el tribunal deberá definir los próximos pasos del proceso.