El campeón de Wimbledon que estuvo preso, salió, y ya consiguió trabajo

En diciembre pasado fue liberado luego de cumplir en una prisión de Reino Unido la mitad de los 15 meses a los que había sido condenado, por ocultar su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota y no pagar sus deudas.

Por tanto, será uno de los rostros de las transmisiones de un canal europeo en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

boris-2.webp

Becker comentará el partido central de cada jornada por la cadena Eurosport, y tendrá su propio programa 'Matchball Becker' para analizar todo lo que suceda en Melbourne Park a partir del próximo 16 de enero.

La aclaración que realizó el diario alemán Bild, fue que Becker, de 55 años, no viajará a Oceanía, sino que estará desde un estudio en la ciudad de Munich.

Becker fue condenado a dos años y medio. Pasó tres meses en la que es considerada la prisión más estricta de Inglaterra, HMP Wandsworth, para luego ser trasladado Huntercombe, donde pasó los últimos cinco.

Boris se vio beneficiado por el sistema denominado "fast-track", que contempla la extradición al país de origen de un detenido si se cumplen determinadas condiciones.

El miedo durante el encierro

"Tenía dos grandes preocupaciones, la celda compartida, estaba completamente aterrado, y además estaba la ducha. Los filmes no me ayudaron. La prisión estaba colmada, muy sucia, extremadamente peligrosa, con asesinos, violadores, narcotraficantes, todo ese tipo de cosas, y debes cuidarse porque los guardias no lo harán. Un prisionero de nombre John me dijo que si no hacía algunas cosas me mataría, lo cual confirmé con otros, pero por suerte tuve el apoyo de esos tres compañeros y luego me pidió disculpas", confesó una vez en libertad.