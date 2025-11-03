Brasil: se difundieron nuevos videos de la masacre en Río de Janeiro







El material lo difundió la Policía estadual, y muestra el avance de las fuerzas de seguridad sobre el Comando Vermelho en las favelas del norte de la ciudad.

En los videos difundidos, se puede observar a la policiía de Rio de Janeiro. combatiendo al Comando Vermelho (CV)

El Gobierno de Río de Janeiro difundió nuevos videos sobre la redada que llevó a cabo la Policía estadual, contra el Comando Vermelho (CV) en el marco del Operativo Contención. También durante este mismo lunes, la Policía de Río compartió el dato de que el "95% de los muertos tenían vínculos directos con el CV".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, la policía de Río de Janeiro volvió a distribuir algunos impactantes videos del operativo contra el CV, que dejó un saldo de entre 121 y 132 muertos, (incluyendo 4 agentes).

En las imágenes se ve el avance de la Policía de Río de Janeiro sobre el CV dentro de los complejos de Alemao y Penha. “El operativo buscó empujar a la facción hacia las sierras, donde ya los esperaba el contingente policial”, explicó el periodista Gabriel Michi en De Una, por C5N.

En esa línea, el especialista en asuntos internacionales detalló cómo se distribuyeron las víctimas: “La mitad de los muertos se registró en la zona urbana, mientras que el resto cayó en la sierra, donde el Muro del BOPE estaba estratégicamente ubicado para interceptar a quienes intentaban escapar desde los complejos Alemao y Penha”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1985403338502894041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985403338502894041%7Ctwgr%5Ef7fab473c995a11cc73c5cae8986a4db959947eb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fmasacre-brasil-los-impactantes-videos-que-difundio-el-gobierno-rio-janeiro-n219655&partner=&hide_thread=false Río de Janeiro: nuevas imágenes del operativo contra el comando Vermelho



EN VIVO https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ecPKaSHe3S — C5N (@C5N) November 3, 2025 La cifra de muertos que dejó el Operativo Contención sigue siendo tema de debate Dependiendo la fuente, el número de muertos que dejó la acción policial autorizada por el gobernador de Río De Janeiro, Cláudio Castro, puede cambiar. Por un lado, según la Defensoría Pública, una institución estatal que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132. Sin embargo, el gobierno regional solo ha confirmado 121 (117 civiles y cuatro agentes de seguridad).

Además, la Policía registró que "por lo menos" 97 personas tenían antecedentes criminales "relevantes" y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención. Otros 17, en tanto, no presentaban antecedentes criminales. Sin embargo, la Policía consideró que doce de ellos "demostraron indicios de participación" en el narcotráfico en sus redes sociales, una prueba no demasiado contundente.

Temas Brasil