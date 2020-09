Trump, incómodo: el cambio climático estalla como principal tema de campaña

“Tenemos que hacer mucho sobre gestión forestal. Cuando se caen los árboles, después de 18 meses, se vuelven muy secos, como un fósforo, y pueden simplemente explotar. También pasa con las hojas cuando hay años de hojas secas en el piso. Y, además, hay que podar para evitar que se expanda después el fuego”, aseguró el mandatario desde la pista de aterrizaje ni bien llegó.

“Hace tres años que pido una mejor gestión forestal y espero que empecemos a trabajar sobre eso”, agregó y contó que luego viajará a Arizona para reunirse con “un grupo de hispanos”, según transmitió el canal ABC.

Poco después, en una reunión con autoridades del Gobierno demócrata de California, la tensión por su consistente negación del cambio climático se hizo patente.

“Queremos trabajar con usted para reconocer realmente el cambio climático y lo que significa para nuestros bosques. Si ignoramos la ciencia y ponemos de alguna manera la cabeza en la arena y creemos que es toda una cuestión de gestión de la vegetación no vamos a lograr proteger juntos a los californianos”, le dijo el titular de la Agencia de Recursos Naturales del estado, Wade Crowfoot, a Trump.

El mandatario sonrió molesto y tras escuchar cómo la temperatura sigue creciendo año tras año, le contestó: “Va a empezar a bajar, van a ver”.

Crowfoot dejó escapar una risa incómoda y le dijo: “Desearía que la ciencia dijera lo mismo”, lo que provocó una respuesta inmediata del mandatario: “No creo que la ciencia sepa realmente.”

La temporada de los incendios dura en teoría hasta noviembre.

Mientras la candidata a vicepresidente demócrata y senadora por California, Kalama Harris, se preparaba para llegar anoche a ese estado y ver con sus propios ojos la devastación provocada por los incendios, más temprano, desde Wilmington, Delaware, su compañero de fórmula, Joe Biden, dio un discurso centrado en el cambio climático y la gestión de Trump -a quien calificó como “un pirómano climático-, con un campo de trigo de fondo.

“El presidente va a California y sabemos que no se va a reunir con los científicos ni va a tratar esta crisis con la seriedad que amerita. El Oeste está literalmente en llamas y él está culpando a las familias a las que se les está incendiando las casas”, aseguró, en referencia al foco del mandatario sobre la mala gestión forestal en esa región.

También recordó la visita de Trump a Puerto Rico tras la devastadora tormenta María hace tres años: “Es el mismo presidente que le tiró papeles higiénicos a los puertorriqueños cuando necesitaban su ayuda”.

Biden incluso un paralelismo entre el discurso alarmista del mandatario sobre la inseguridad y el crecimiento de la criminalidad -intensificado con la campaña- y su gestión ambiental.

“Trump habla de la amenaza criminal a nuestras ciudades y pueblos, pero la verdadera amenaza son los incendios, las inundaciones y las súper tormentas”, sentenció Biden, quien calificó al cambio climático como “la crisis existencial que definirá el futuro del país”, y recordó también las sequías récords que están sufriendo los agricultores del centro-oeste del país.

“Esta crisis requiere acción, no negación”, agregó, en referencia a las repetidas ocasiones en que Trump o miembros de su Gobierno negaron los fundamentos científicos que sostienen el calentamiento global causado por el ser humano. “El impacto del cambio climático no es un fenómeno partidario, es ciencia, y, por eso, nuestra respuesta debe ser científica, no puede ser partidaria”, sostuvo.

Biden recibió apoyos de científicos ganadores del premio Nobel, prometió basar su política ambiental en la ciencia y las posibilidades económicas y laborales que generan las energías sustentables.