Caos en Reino Unido por un fallo técnico que afectó a nueve aeropuertos + Agregar ámbito en









La interrupción alcanzó a Heathrow y Gatwick, los dos principales aeropuertos de Londres, además de otras siete terminales. El organismo encargado del tráfico aéreo aseguró que trabaja para restablecer las operaciones.

Los servicios previstos para despegar este martes desde Heathrow y Gatwick, entre otras terminales, quedaron interrumpidos por un inconveniente en el sistema de control aéreo.

Al menos nueve aeropuertos del Reino Unido registraron este martes interrupciones en sus vuelos de salida debido a una falla en el sistema de control del tráfico aéreo. El inconveniente alcanzó a Heathrow y Gatwick, los principales aeropuertos de Londres, y generó importantes demoras para los pasajeros.

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El problema se originó en el sistema de procesamiento de vuelos de NATS, el organismo encargado de gestionar el tráfico aéreo. “Hemos identificado que el problema residía en nuestro sistema de procesamiento de vuelos. Nuestros ingenieros se encuentran en el lugar y trabajan con urgencia para reanudar las operaciones normales lo antes posible”, informó la compañía.

NATS advirtió que la normalización del servicio podría demorar y aclaró que el espacio aéreo permanecía abierto. Heathrow, por su parte, señaló que estaba trabajando junto con el organismo para solucionar la situación y recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

En principio, las dificultades se concentraron en las partidas. Heathrow indicó que los vuelos de llegada no estaban afectados. Sin embargo, la situación también generó complicaciones en otros puntos. Edimburgo advirtió sobre posibles consecuencias para sus operaciones y el aeropuerto de Dublín informó inconvenientes tanto en vuelos de llegada como de salida.

Los aeropuertos que registraron demoras fueron Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, Manchester, Birmingham, Belfast, Edimburgo, East Midlands y Jersey. Demoras y desvíos de vuelos complicaron las operaciones en Reino Unido Los aeropuertos que registraron demoras, según medios británicos, fueron Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, Manchester, Birmingham, Belfast, Edimburgo, East Midlands y Jersey. La plataforma FlightRadar24 también señaló que la situación podía extenderse durante varias horas y que algunos vuelos con destino a Heathrow permanecían en espera o eran desviados.

La interrupción también alcanzó a British Airways. La aerolínea confirmó que sus operaciones se verían afectadas durante la jornada y explicó que el inconveniente estaba fuera de su control. “Esto escapa a nuestro control y nuestros equipos están trabajando arduamente para que sus planes de viaje vuelvan a la normalidad lo antes posible”, indicó.