En plena campaña en EEUU, una web falsa del Partido Republicano redirige a los archivos de Jeffrey Epstein

La página imitó durante semanas al sitio oficial del encuentro del GOP en Dallas y luego comenzó a enviar a los usuarios al repositorio del caso Epstein.

La convención republicana de Dallas se realizará durante dos jornadas antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Un sitio web falso de la convención republicana en Dallas redirigió a los usuarios hacia la biblioteca oficial de documentos del caso Jeffrey Epstein, pocos días antes del encuentro del Partido Republicano. La página había mantenido durante semanas una apariencia legítima y llegó a posicionarse entre los primeros resultados de búsqueda.

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La página gopdallas2026.com había difundido durante varias semanas información sobre la convención republicana que se realizará en Dallas, con contenidos que aparentaban corresponder al encuentro partidario. Sin embargo, quienes ingresaban al sitio comenzaron a ser enviados directamente a la “Epstein Library” , el repositorio del Departamento de Justicia estadounidense que reúne documentos desclasificados relacionados con el caso.

La maniobra volvió a instalar el nombre de Epstein en medio de la batalla política estadounidense , especialmente entre los republicanos y la administración de Donald Trump. El sitio falso incluso habría aparecido por encima de la página oficial en algunas búsquedas de Google.

El Comité Nacional Republicano aclaró que la página auténtica de la convención es “gopconvention.com” y sostuvo que el dominio que redirigía a los documentos de Epstein no tenía relación con el partido.

El sitio oficial del encuentro del Partido Republicano es diferente de la página que redirigía a los archivos de Epstein.

Hasta el momento, no está confirmado públicamente quién creó el sitio . Según The New York Times, el fundador de una agencia creativa vinculada al Partido Demócrata habría reivindicado la iniciativa durante la semana pasada.

La respuesta de los republicanos

El episodio generó una respuesta inmediata dentro del Partido Republicano. Zach Parkinson, director de comunicaciones del Comité Republicano, cuestionó la maniobra y apuntó directamente contra los demócratas.

“Los demócratas están demasiado quebrados como para organizar su propia convención de medio término, así que tuvieron que conformarse con un miserable sitio web falso”, ironizó Parkinson.

La página comenzó a circular mientras el caso Epstein continúa siendo un tema políticamente sensible para la administración Trump. Durante meses, la publicación de los documentos relacionados con el financista generó reclamos tanto dentro como fuera del movimiento MAGA.

El financista fue acusado de dirigir durante años una red de explotación sexual de menores. Epstein murió en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, mientras esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual. Su muerte fue determinada oficialmente como un suicidio.

El caso Epstein generó fuertes tensiones políticas durante el segundo mandato de Donald Trump.

Los archivos de Epstein vuelven al centro de la disputa

Después de su muerte, el Departamento de Justicia publicó miles de páginas de documentos relacionados con las investigaciones sobre Epstein. Actualmente, ese material se encuentra reunido en una biblioteca digital oficial dedicada al caso.

La cuestión de los llamados “archivos Epstein” provocó fuertes tensiones durante el segundo mandato de Trump y también generó malestar entre sectores de su propia base política, que durante años reclamaron que la documentación fuera publicada de manera completa.

La utilización de un sitio que aparentaba brindar información sobre una actividad oficial del Partido Republicano para conducir a los usuarios hacia esos documentos volvió a colocar el caso en la agenda política, esta vez a través de una maniobra digital que todavía genera interrogantes sobre sus responsables.