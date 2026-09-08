El Cosquín Rock reveló el lineup por día para su edición 2027 del festival

Una lista que combina referentes históricos del rock nacional, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros.

El Cosquín Rock comenzó a reveló el lineup para su edición 2027, programada para el fin de semana del 6 y 7 de febrero en el habitual predio del Aeródromo de Santa María de Punilla.

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En una lista que combina referentes históricos del rock nacional, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros se conocieron los nombres que le pondrán música a la edición 2027 del festival.

La primera jornada será el sábado 6 de febrero y tendrá entre sus principales nombres a Ciro y Los Persas, Divididos, Los Gardelitos, Los Cafres, Ratones Paranoicos, Ritchie Hawtin, Guasones, La Mississippi, Las Pastillas del Abuelo y No Te Va Gustar .

La programación del Día 1 también incluye a Capital Cities, El Mató a un Policía Motorizado, Guasón, Ilya Kuryaki and the Valderramas, Lisandro Aristimuño, Manu Desrets, Manu Martínez, Nicki Nicole, Pit Fernández, Silvestre y la Naranja, S, Usted Señalemelo, Wos y Zoe Gotusso, entre muchos otros.

El domingo 7 de febrero , en tanto, será el turno de Jack Johnson, Los Fabulosos Cadillacs, Las Pastillas del Abuelo, El Kuelgue, La Delio Valdez, La Vela Puerca, La Bersuit, Babasónicos, Tan Biónica y Silvestre y la Naranja , entre las principales propuestas de la jornada.

También estarán 2 Minutos, Ale Kurz, Blues Motel, Búfalos Sedientos, Cada Cual, Catupé Cu Machu, Daniela Spalla, Escaloppez, Gustavo Cordera, Héctor Couto, Ilan Amores, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Kapanga, La Chicana Muda, La Cimparsita Rock, La Fanfarria, La Kermesse Redonda, Los Neurotípes, Memphis La Blusera, Mixo, MrTNA, Nacho Bolognani, Nonpalidece, Peces Raros, Perros on the Beach, Pizza, Q’Lokura, Ryan, Salas Velatorias, The Rhythm Gamblers, Tiki Shironi & Agus Prieto, Victoria WhyNot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders y Zaren.

Entradas para el Cosquín Rock 2027

Para quienes deseen asegurar su presencia en el banquete antes de conocer la grilla de artistas, la venta de los primeros pases arrancará en julio de 2026. El cronograma de comercialización técnica y etapas de venta funcionará de la siguiente manera:

Fecha de inicio de venta: Los pases están disponibles a partir de hoy jueves 29 de julio con las dos primeras etapas agotadas en pocos minutos se dio inició a la venta generar:

Etapa 3 - Venta General "VIAJANDO": Abierta para el público en general con todos los medios de pago disponibles.

Los valores vigentes son: Abono General (etapa "Viajando"): $500.000, más cargo por servicio; Abono VIP Fanatic: $1.800.000, más cargo por servicio.

Financiación récord: Durante todas las fases (Preventas y Venta General), las compras realizadas con tarjetas del BBVA Argentina contarán con un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

Sitio oficial de compra: Las entradas se podrán conseguir únicamente a través de la plataforma oficial www.cosquinrock.net.