Apple Event 2026: a horas de la presentación, estiman que el precio del iPhone plegable supere los u$s2.000

El nuevo iPhone Ultra podría partir de los u$s2.000 y algunas versiones alcanzarían los u$s3.000. También se esperan los iPhone 18 Pro, un nuevo chip y nuevas generaciones del Apple Watch y los AirPods.

La expectativa por el Apple Event 2026 crece a pocos días de una presentación en la que Apple prepara una de sus mayores renovaciones de productos, de la mano de la llegada de su nuevo CEO John Ternus . Entre los principales lanzamientos se espera la llegada de los iPhone 18 Pro y un modelo Ultra que marcaría el debut de la compañía en el mercado de los teléfonos plegables.

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El evento promete ser “ la renovación más significativa en la historia del iPhone ”. A pocos días de la presentación, además, comenzaron a circular estimaciones sobre los precios de los principales dispositivos que serían anunciados .

“ El primer iPhone plegable de Apple podría costar casi el doble que el iPhone 17 Pro Max ”, señaló MacRumors, un sitio que previamente acertó con precios a partir de filtraciones de analistas , proveedores y leakers.

Según el portal especializado, el nuevo iPhone Ultra tendría un precio inicial de u$s2.000 . Las proyecciones de analistas como Ming-Chi Kuo, el periodista de Bloomberg Mark Gurman y UBS ubican el valor del dispositivo entre u$s1.800 y u$s2.500 , mientras que IDC estima que algunas versiones podrían llegar a u$s3.000 .

Archivo. Ternus afrontará su primer Apple Event como CEO de la empresa.

El análisis de Macrumors fue un paso más allá y también anticipó los valores del nuevo smartphone según la capacidad de almacenamiento:

256 GB: u$s2.320

u$s2.320 512 GB: u$s2.610

u$s2.610 1 TB: u$s2.900

El Apple Event 2026 será transmitido en vivo desde el sitio de Apple y sus canales digitales.

Cuánto costarían los iPhone 18 Pro

El evento del miércoles también marcará la primera presentación a cargo del nuevo CEO de Apple quien tendrá bajo su responsabilidad el lanzamiento del esperado iPhone 18 Pro.

Los reportes previos apuntan a nuevos colores para esta generación, entre ellos un tono cereza. Además, adelantos de fabricantes de fundas protectoras, como Casebang, indican que algunos modelos conservarían el tamaño del iPhone 17.

En materia de precios, MacRumors destaca que “el analista Jeff Pu también considera que Apple aumentará hasta US$300 el precio de los modelos iPhone 18 Pro”.

A partir de esa estimación, el iPhone 18 Pro tendría un precio inicial de entre u$s1.249 y u$s1.399, mientras que el iPhone 18 Pro Max partiría de entre u$s1.349 y u$s1.499.

En el escenario de precios más elevados, la nueva generación de iPhone quedaría hasta u$s300 por encima de la anterior.

Además de los nuevos teléfonos, Apple utilizaría el evento para presentar un nuevo chip, una nueva generación del Apple Watch y una nueva familia de sus AirPods.

Apple Event 2026: horario, día y dónde ver la presentación del nuevo iPhone

El Apple Event 2026 comenzará este miércoles 9 de septiembre a las 14:00, hora argentina. Se espera que el evento tenga una duración aproximada de dos horas.

La presentación podrá seguirse en vivo a través de la página web de Apple y de su canal de YouTube.