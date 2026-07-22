Reapareció Nicolás Maduro: compareció ante un tribuna en Nueva York y ya tiene fecha de juicio + Agregar ámbito en









El exmandatario venezolano volvió a comparecer ante la Justicia estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores, en una causa por narcotráfico, corrupción y posesión de armas. El tribunal fijó el inicio del juicio para junio de 2027, mientras la defensa insiste en que goza de inmunidad como jefe de Estado.

Nicolás Maduro se mostró sonriente durante la audiencia en Nueva York, mientras la Justicia estadounidense avanzó con el cronograma del juicio.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este miércoles ante el tribunal federal de Nueva York en el que se le juzga con su esposa, Cilia Flores, por delitos relacionados con el narcotráfico, la posesión de armas y corrupción. El exmandatario que fue detenido/secuestrado en su casa, se mostró inusualmente de buen humor y sonriente, a diferencia de su esposa Flores que declaró en la audiencia con una solemnidad total.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Alvin Hellerstein, el juez que lleva el caso, ha atendido a las peticiones de abogados y fiscales, que se habían puesto de acuerdo para instar a que el juicio comience el 1 de junio de 2027, según reportó El País de España.

Una causa que todavía enfrenta interrogantes jurídicos Maduro y Flores ingresaron a la sala vestidos con uniformes de presidiarios, en la que fue la tercera audiencia desde que ambos fueron arrestados en su residencia presidencial el 3 de enero. A diferencia de otras comparecencias, el exmandatario optó por permanecer en silencio, aunque mantuvo una actitud distendida durante gran parte de la sesión.

La próxima audiencia, prevista para el 17 de noviembre, será clave para el futuro del proceso. Allí, el tribunal analizará el planteo de la defensa, que sostiene que Maduro conserva inmunidad por su condición de jefe de Estado, argumento que, de prosperar, podría poner en duda la jurisdicción de Estados Unidos sobre el caso.

En audiencias anteriores, el dirigente chavista llegó a definirse como "un prisionero de guerra", aunque esta vez evitó cualquier declaración pública y eligió mostrarse relajado frente al tribunal.

El proceso también abrió un debate entre especialistas sobre los alcances legales de la jurisdicción estadounidense. En un reciente artículo publicado por The New York Times, el abogado Michael Rips sostuvo que la causa podría enfrentar un obstáculo de fondo: la posibilidad de que los tribunales federales carezcan de competencia para juzgar a Maduro, en función de normas internacionales suscriptas por el propio EEUU. La audiencia, de carácter técnico, también volvió a reflejar la profunda división que genera la figura de Maduro entre los venezolanos. Mientras un grupo de exiliados se acercó al tribunal para celebrar que el exmandatario enfrente a la Justicia estadounidense, otro conjunto de manifestantes reclamó su liberación y denunció la intervención de Washington en los asuntos internos de Venezuela, consignó El País.