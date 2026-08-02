El insólito plan de Donald Trump: evalúa cobrar por el acceso anticipado a sus anuncios y mensajes políticos

La red social del presidente estadounidense lanza un servicio pago que entrega sus publicaciones antes que al público general, en medio de críticas por uso de información privilegiada.

El polémico plan de Trump para monetizar la política vendiendo la primicia de sus publicaciones.

Donald Trump pondrá a la venta el acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social . La red social ofrecerá ese adelanto a operadores de Wall Street dispuestos a pagar por él, a través de un nuevo servicio bautizado Truth API . La medida promete grandes ganancias para la empresa del presidente estadounidense, pero también generó cuestionamientos sobre el uso de información privilegiada y el aprovechamiento de un cargo público para beneficio privado.

Consultada al respecto, la oficina de prensa de Trump declinó hacer comentarios y remitió las preguntas a Trump Media & Technology , la empresa matriz de Truth Social que cotiza en bolsa. La compañía emitió un comunicado en el que apuntó contra los críticos demócratas por, según su versión, tergiversar el servicio "por oposición ideológica a los mercados libres o por no comprender la distinción entre información pública y no pública" .

Los posteos de Trump hicieron que acciones, bonos y divisas se disparen o se desplomen en cuestión de segundos. Eso abre una oportunidad para los operadores de alta frecuencia, que se especializan en comprar y vender en milisegundos ante pequeñas diferencias de precio.

Irene Aldridge , directora de Able Alpha Trading, cuestionó duramente la iniciativa: "Si esto fuera el director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, esto sería motivo de cárcel" . Y agregó: "Tenemos a un presidente de EE.UU. que está en primera fila de toda la acción, que toma todas las decisiones, y está divulgando esto con antelación a un grupo selecto".

Solo en lo que va del mes, Trump amenazó en Truth Social con subir aranceles a Canadá, terminar con un acuerdo nuclear con Arabia Saudí y ampliar la guerra con Irán. Con acceso anticipado a esa información, un operador podría haber apostado a una caída del dólar canadiense, un descenso de las acciones de energía nuclear y una suba de los futuros del petróleo.

Joe Saluzzi, cofundador de Themis Trading, calculó que unas 100 firmas de alta frecuencia podrían estar dispuestas a pagar por el servicio: "Para los grandes, va a ser algo que necesitan. Es información que mueve el mercado".

Vender la primicia política: la controvertida estrategia de Trump para generar ingresos con sus mensajes.

Las dudas sobre el impacto del servicio de Trump en Wall Street

Además de las publicaciones de Trump, el servicio incluirá contenido de otros colaboradores "de alto rango" de Truth Social, entre ellos posiblemente sus hijos Donald Jr. y Eric.

Truth Social sostiene que la información llegará a los operadores y al público en general al mismo tiempo, por lo que no habría un problema de equidad. Sin embargo, Saluzzi rechazó ese argumento: "Alguien que compre la información y tenga un sistema construido para procesarla podrá actuar más rápido que usted y yo". Y remarcó que, en ese esquema, "el perdedor siempre es el inversionista minorista".

En los últimos meses también creció otro motivo para suscribirse: Trump publica cada vez más sobre empresas que cotizan en bolsa, y sus elogios desatan frenesíes de compra. En abril, el precio de las acciones de Palantir Technologies subió brevemente más de lo que había subido en todo un año, instantes después de que Trump la elogiara en una publicación que incluía su símbolo bursátil. Ese mismo mes, un posteo suyo sobre Intel hizo subir la acción de inmediato en las operaciones posteriores al cierre.

No se confirmó qué firmas se suscribirán al servicio. Consultadas por la agencia, ninguna de las principales firmas de alta velocidad, como Citadel Securities y XTX Markets, respondió. Con que solo tres firmas se inscriban con la tarifa de u$s100.000 mensuales, los ingresos de Trump Media se duplicarían: la compañía había reportado u$s3,7 millones el año pasado.

Las acciones de Trump Media se desplomaron un 75% desde que Trump asumió el cargo, mientras la empresa acumula pérdidas de cientos de millones de dólares.

Las críticas políticas

La senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren apuntó contra el nuevo servicio en un comunicado: "Llevaremos ante el Congreso a los responsables de esta corrupción abierta para que rindan cuentas ante el pueblo estadounidense".

Dylan Hedler-Gaudette, del grupo de vigilancia Project on Government Oversight, calificó la situación como "un verdadero desastre". Por su parte, Craig Holman, del grupo Public Citizen, anticipó que Trump podría profundizar el uso de la plataforma para anuncios de política si las pérdidas de la empresa continúan: "Eso va a ocurrir, absolutamente. Trump sabe cómo vender productos".