Cataratas del Iguazú: cierran la Garganta del Diablo por 40 días ante posibles crecidas

El Parque Nacional Iguazú cerrará el acceso al circuito más famoso para desmontar pasarelas y proteger la infraestructura.

La Garganta del Diablo permanecerá cerrada durante 40 días por prevención ante posibles crecidas del río Iguazú.

El Parque Nacional Iguazú cerrará durante 40 días el acceso a la Garganta del Diablo debido al riesgo de crecidas extraordinarias en el río Iguazú. La medida comenzará el lunes 3 de agosto y busca proteger las estructuras metálicas del circuito ante los pronósticos asociados al fenómeno climático de El Niño.

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La decisión fue anunciada por autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) junto con representantes de la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. , quienes explicaron que el operativo incluirá el retiro preventivo de parte de la infraestructura para evitar daños mayores.

A diferencia de otros episodios anteriores, en esta oportunidad las autoridades resolvieron desmontar por completo sectores de las pasarelas y barandas metálicas antes de que el avance del agua pueda afectar las instalaciones. Una vez retirados, los materiales serán trasladados a depósitos seguros hasta que las condiciones permitan su reinstalación.

Desde la concesionaria indicaron que “en este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño, se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”.

La decisión está vinculada a distintos estudios realizados por organismos y empresas dedicadas al monitoreo climático e hidrológico de la cuenca brasileña del río Iguazú. Los informes coinciden en que septiembre y octubre podrían presentar caudales superiores a los habituales , con la posibilidad de inundaciones extraordinarias.

Según las evaluaciones técnicas, esas crecidas podrían afectar especialmente al sector de la Garganta del Diablo, uno de los puntos más visitados del Parque Nacional Iguazú y una de las zonas donde la infraestructura se encuentra más expuesta al aumento del nivel del agua.

La concesionaria explicó que la decisión “se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses”, por lo que se optó por actuar de manera preventiva en lugar de esperar una situación de emergencia.

Las autoridades retirarán parte de la infraestructura metálica del circuito para evitar daños por inundaciones. X: La Voz de Cataratas.

El resto del Parque Nacional Iguazú continuará abierto

Aunque la Garganta del Diablo permanecerá cerrada de manera temporal, las autoridades aclararon que el Parque Nacional Iguazú seguirá funcionando con normalidad en el resto de sus circuitos y espacios habilitados para visitantes.

El intendente del parque, José María Hervás, detalló que continuarán disponibles atractivos como el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, el Tren Ecológico de la Selva, los circuitos Inferior y Superior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco, la Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas y los sectores gastronómicos y comerciales.

El anuncio contó también con la participación del director nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, José Albrizio, la gerente general de Iguazú Argentina S.A., Carol Da Rosa, y el presidente del ITUREM, Leopoldo Lucas.

El Parque Nacional Iguazú mantendrá abiertos sus otros circuitos turísticos durante el cierre temporal.

Misiones activó un operativo ante posibles lluvias intensas

En paralelo al cierre preventivo del circuito, el Gobierno de Misiones puso en marcha un plan de contingencia ante la posibilidad de precipitaciones intensas y un incremento del caudal de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

La provincia comenzó a evaluar distintos escenarios frente a la posibilidad de complicaciones en localidades ribereñas, incluyendo eventuales evacuaciones preventivas en las zonas más expuestas.

El gobernador Hugo Passalacqua dispuso la creación de un comité de emergencia para coordinar acciones junto con los municipios afectados y realizar un seguimiento permanente de la evolución de los cursos de agua.

Durante reuniones con especialistas nacionales e internacionales, los técnicos ratificaron la expectativa de lluvias superiores a los valores habituales para los próximos meses y advirtieron que “los escenarios de riesgo varían de fuertes a extremos”.