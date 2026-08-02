El fuerte temporal de Chile dejó dos muertos y más de 300 damnificados + Agregar ámbito en









Las intensas precipitaciones provocaron desbordes e inundaciones en comunas del Maule y Los Lagos.

Dos muertos y más de 300 damnificados tras un fuerte temporal en Chile.

Al menos dos personas murieron y 347 resultaron damnificadas por el intenso temporal que afecta al centro y sur de Chile, según informaron este sábado las autoridades. Las fuertes lluvias provocaron el desborde de ríos e inundaciones que mantienen bajo estado de emergencia a distintas comunas ubicadas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que ambas víctimas fatales se registraron en la región de Los Ríos. Según explicó, fallecieron luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que se desplazaban durante el temporal. "Quisiéramos dar cuenta como gobierno del fallecimiento de dos personas en el contexto de este evento meteorológico en la Región de Los Ríos tras la caída de un árbol a su vehículo", expresó el funcionario.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el fenómeno dejó 347 personas damnificadas y 2.052 aisladas, principalmente como consecuencia de las crecidas de los ríos. Además, emitió 13 alertas de evacuación por el aumento del caudal de los cursos de agua y advirtió sobre ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las zonas afectadas y continúan en alerta por la persistencia de las lluvias, los fuertes vientos y el riesgo de nuevos desbordes.

El antecedente del temporal que golpeó a Chile en julio Este sistema frontal se produce apenas semanas después del intenso temporal que golpeó a Chile en julio y que dejó 13 muertos y alrededor de 4.000 viviendas dañadas.

Con este nuevo episodio, el país vuelve a enfrentar una situación de emergencia provocada por las condiciones meteorológicas.

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