El Senado de EEUU designó a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional

La nominación fue impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. La Cámara alta aprobó el reemplazo de Tulsi Gabbard por 51 votos contra 47.

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional , un puesto estratégico dentro del sistema de seguridad del país que coordina el trabajo de las distintas agencias de inteligencia .

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La nominación promovida por el presidente Donald Trump fue aprobada por 51 votos a favor y 47 en contra , en una votación que reflejó la división partidaria dentro de la Cámara alta.

Clayton se desempeñó como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Trump y anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en el estudio jurídico Sullivan & Cromwell .

Al momento de su designación ejercía como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York , uno de los puestos judiciales más relevantes del país.

Con la aprobación del Senado, pasará a liderar la Oficina del Director de Inteligencia Nacional , organismo encargado de coordinar la labor de las distintas agencias de inteligencia estadounidenses.

Jay Clayton, nuevo director de Inteligencia de EEUU. NBC

La polémica designación interina de Bill Pulte

La confirmación de Clayton llegó semanas después de que Trump enfrentara cuestionamientos de legisladores republicanos y demócratas por haber nombrado de manera interina a Bill Pulte al frente del organismo.

Pulte, quien anteriormente dirigió la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, quedó temporalmente a cargo de la comunidad de inteligencia mientras avanzaba el proceso de confirmación del nuevo director.

Con la votación del Senado, esa designación provisional quedó sin efecto y Clayton asumirá formalmente el cargo en lugar de Pulte.

Una oficina creada tras los atentados del 11 de septiembre

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional fue creada después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 con el objetivo de mejorar la coordinación, el intercambio de información y la cooperación entre los distintos organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Desde entonces, el director del organismo actúa como principal asesor del presidente en materia de inteligencia y supervisa el funcionamiento conjunto de las agencias federales vinculadas a la seguridad nacional.

El cargo permanecía vacante desde finales de mayo, cuando Tulsi Gabbard presentó su renuncia y se convirtió en la cuarta alta funcionaria en dejar la administración de Donald Trump durante su segundo mandato.

Según distintas versiones publicadas por medios estadounidenses, una de las razones que habría motivado su salida fue su desacuerdo con la política del Gobierno respecto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, conflicto que volvió a intensificarse durante los últimos meses.