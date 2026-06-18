El polémico plan de Kast para bajar los impuestos a las empresas en Chile

La flamante administración se propone reducir gradualmente el impuesto a las empresas del 27% al 23% para estimular la inversión. Críticas al impacto social y la efectividad de la rebaja impositiva en la recaudación y el empleo.

Poco después de asumir el 11 de marzo y trasladarse al palacio presidencial, el flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, se topó con "un piano que no logró destrabar". En una entrevista televisiva comentó, en tono de broma: " Se aceptan proposiciones para arreglar el piano". Y aclaró de inmediato que debía ser un servicio ad honorem porque "no hay plata".

Esa comentario lanzado al aire de manera casual fue e l puntapié inicial de una narrativa de la escasez, reforzada después por sus ministros con ideas como que "el Estado se quedó sin fondos" o "la caja fiscal está vacía", en un tono que se asemeja bastante al discurso de ajuste que Javier Milei instaló en Argentina desde el inicio de su gestión.

Para disminuir el déficit fiscal, Kast puso en marcha su propia motosierra de recortes al estilo chileno: con la bandera de la "austeridad y la eficiencia" del gasto público, el gobierno anunció recortes cercanos a los u$s2.000 para estabilizar las finanzas.

El gobierno está impulsando "un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales", dijo Kast a comienzos de junio en su primera Cuenta Pública, el discurso anual ante el Congreso. Los recortes, que afectaron a múltiples ministerios, golpearon el presupuesto de carteras tan sensibles como salud y educación, lo que provocó multitudinarias protestas en las calles de Santiago.

El gobierno sostiene que uno de sus objetivos centrales es impedir que el Estado gaste más de lo que puede, aunque el camino no parece tan sencillo: hace poco, debió pedirle al Congreso permiso para ampliar el límite de endeudamiento en más de un 30%.

El plan de Kast

Una de las cartas más fuertes de Kast es su llamado Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma, un proyecto de ley que incluye una serie de medidas económicas, tributarias, y laborales cuya aprobación ahora está en manos del Senado.

Dentro de esa megarreforma hay un controvertido paquete tributario que incluye, entre otras cosas, una reducción al impuesto que pagan las utilidades de una empresa desde un 27% a un 23% de manera gradual.

Aunque la baja de impuestos significa menores ingresos fiscales en un contexto de recursos escasos, la administración de Kast defiende la medida como un estímulo para que las compañías aumenten la inversión, creen puestos de trabajo y dinamicen el crecimiento económico.

"Esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al justificar el descenso de tributación de las empresas. "El problema no es recaudar más, sino crecer". Es un argumento similar al de Donald Trump cuando bajó el impuesto federal que pagan las empresas de 35% a 21% en 2017.

Opiniones divididas

Los detractores de la rebaja al impuesto corporativo en Chile, y de otras medidas tributarias que favorecen a las grandes empresas, advierten que tendrá un impacto social negativo, reducirá de forma permanente la recaudación y concentrará los beneficios en los grupos económicos más poderosos. También cuestionan que la medida se traduzca efectivamente en más inversión y empleo.

La economista Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, sostiene que la propuesta "es cara, con costos claros y beneficios inciertos". Y agregó que la medida generará una pérdida de recursos fiscales, ya que "la recaudación no se recupera con el propio crecimiento", según explicó a BBC Mundo.

El exministro de Hacienda chileno durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, descarta la tesis oficialista. "Esa película la hemos visto tantas veces", afirmó en una entrevista con un medio local. "El presidente Reagan en Estados Unidos, en la década de los años 80, inventó esa tesis de bajar los impuestos y que el déficit se achicaría. ¿Y qué pasó? El déficit se agrandó y la deuda se fue a las nubes", agregó.

La amplia propuesta oficialista

Aunque la rebaja tributaria es lo que más resuena, la propuesta del gobierno va mucho más allá. Kast busca integrar completamente los impuestos que pagan las empresas con los impuestos que pagan sus dueños. Este sistema integrado permitiría que los propietarios usen el 100% del impuesto pagado por su compañía como un crédito cuando pagan sus impuestos personales.

Además, incluye la creación de una invariabilidad tributaria por 25 años para los proyectos de inversión sobre los u$s50 millones, exenciones al impuesto de propiedad, un incentivo temporal para repatriación de capitales y un crédito tributario a la contratación laboral.

La megarreforma de Kast propone además, una batería de medidas contra regulaciones consideradas como "trabas" a los permisos de inversión, algo que en Chile se conoce como "la permisología".

En muchos casos, la eliminación de aquellas regulaciones es tan importante para el empresariado como la rebaja tributaria.