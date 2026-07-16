El Gobierno abrió una investigación por presunto dumping de torres eólicas importadas desde China + Agregar ámbito en









La medida alcanza a torres eólicas industriales de acero y sus partes originarias de la República Popular China. La investigación se inició tras una denuncia de un fabricante local y ante la existencia de pruebas de presunta amenaza de daño para la producción nacional.

En el expediente se determinó un margen de dumping promedio ponderado del 46,39% para las operaciones de exportación originarias de China. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Coordinación de Producción, dispuso la apertura de una investigación por presunto dumping en las exportaciones hacia la Argentina de torres eólicas industriales de acero - de forma cónica o no - y sus partes, con una altura mínima de 50 metros, originarias de la República Popular China. La decisión fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 218/2026.

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La medida se adoptó luego de que la empresa GRI Calviño Towers Argentina S.A. solicitara el inicio de una investigación al sostener que esas importaciones ingresaban al país con presunto dumping. Según surge de la resolución, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) concluyó que existen elementos suficientes para respaldar las alegaciones de dumping, una amenaza de daño importante para la rama de producción nacional y una relación de causalidad entre ambos factores.

En el expediente se determinó un margen de dumping promedio ponderado del 46,39% para las operaciones de exportación originarias de China. No obstante, la CNCE aclaró que no encontró pruebas suficientes de un daño importante ya consumado sobre la industria local durante el período analizado, aunque sí advirtió la existencia de una amenaza de daño que justifica la apertura de la investigación.

Entre los fundamentos, el organismo señaló que existe la posibilidad de un aumento de las importaciones vinculado a proyectos ya adjudicados a proveedores chinos y destacó que la industria nacional cuenta con capacidad suficiente para abastecer el mercado interno. También remarcó que las importaciones investigadas ingresaron con precios significativamente inferiores a los del productor local, con subvaloraciones de entre 31% y 38% según el modelo comparado durante 2025.

La resolución también subraya el carácter estratégico del sector, al considerar que las torres eólicas constituyen bienes de capital esenciales para la infraestructura de generación eléctrica del país, en el contexto de la emergencia energética vigente.

Finalmente, el Gobierno estableció que el período de análisis para determinar la existencia de dumping abarcará marzo de 2025 a febrero de 2026, mientras que para evaluar el daño se tomarán los años 2023, 2024 y 2025, además del período parcial de enero y febrero de 2026. Las partes interesadas podrán participar del proceso presentando la información correspondiente ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior dentro de los plazos previstos.