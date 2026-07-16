China autoriza a Apple a ofrecer su inteligencia artificial en los iPhone + Agregar ámbito en









La firma estadounidense podrá ofrecer su herramienta IA luego de obtener licencia oficial de la Administración del Ciberespacio de China (CAC). Se espera que el despliegue sea entre fin de este año y 2027.

Archivo. China autorizó el desembarco de Apple Intelligence en los iPhone.

Apple dio un paso clave para desembarcar con sus funciones de inteligencia artificial en China. La Administración del Ciberespacio de China (CAC), el regulador de internet del país, autorizó a la compañía estadounidense a ofrecer Apple Intelligence en los iPhone, poniendo fin a una espera de dos años marcada por las exigencias regulatorias del gigante asiático.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue confirmada el pasado miércoles miércoles mediante un comunicado oficial, en el que el organismo explicó que la aprobación busca "facilitar el desarrollo innovador y el uso regulado de los servicios de IA generativa". La autorización también alcanza a servicios similares de Huawei y Samsung para teléfonos inteligentes.

La autorización de China para la IA de Apple Por el momento, la autorización para Apple solo alcanzará a los iPhone. Siendo este el panorama, restará saber si las funciones de Apple Intelligence serán habilitadas en el corto plazo para otros dispositivos de la compañía, como los iPad o las computadoras Mac.

Apple Intelligence todavía no está disponible en otros dispositivos como los iPad o las computadoras Mac. Apple había presentado sus herramientas de IA en Estados Unidos durante 2024 y las extendió a Europa un año después. Sin embargo, los usuarios chinos permanecieron al margen debido a que la normativa local exige que todos los proveedores de inteligencia artificial obtengan una licencia oficial antes de lanzar este tipo de servicios.

Para cumplir con esas condiciones, la empresa selló alianzas con compañías locales. Apple contará con Alibaba y Baidu como socios tecnológicos en China.

Un vocero de Alibaba confirmó que su modelo de IA Qwen estará integrado en la experiencia de iOS para los usuarios chinos, habilitando funciones de generación de texto e imágenes. A nivel global, Apple trabaja con Google y OpenAI para ofrecer parte de sus capacidades de inteligencia artificial. Sin embargo, la regulación china obligó a la firma de la manzanita a adaptar su estrategia y apoyarse en desarrolladores locales para poder ingresar a ese mercado. Pese al visto bueno del regulador, la llegada de Apple Intelligence a los usuarios chinos no será inmediata y se espera que el despliegue de las funciones se concrete hacia fines de este año o comienzos de 2027.

Temas China

Apple

iPhone