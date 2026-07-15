China prohíbe los "novios virtuales" creados con inteligencia artificial

La nueva regulación impide que los productos desarrollados por las empresas de IA fomenten vínculos afectivos o adicción. Las principales plataformas eliminaron la función, aunque trabajan en diferentes mecanismos para que los usuarios puedan descargar sus conversaciones históricas.

China impone un límite a la relación de sus usuarios con las IA que generan dependencia emocional.

China puso en marcha este miércoles una regulación que prohíbe a los modelos de inteligencia artificial actuar como parejas o compañeros sentimentales con el objetivo de evitar la dependencia emocional de los usuarios. La medida obligó a las principales plataformas del país a eliminar estas funciones de sus productos, lo que provocó una fuerte ola de reacciones en redes sociales.

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El fenómeno de los novios y novias virtuales creció exponencialmente con la llegada de la Inteligencia Artificial. En pocas palabras, ciertas plataformas ofrecen avatares de apariencia humana - muchas veces personalizables - para interactuar. En esta misma línea, algunas compañías ofrecen simular la presencia de un difunto .

La normativa dispuesta por el gobierno de Xi Jinping establece que estas herramientas no deben "complacer en exceso a los usuarios , inducir dependencia emocional o adicción y dañar las relaciones interpersonales reales del usuario".

En respuesta a las nuevas reglas, compañías como Doubao, de ByteDance; Qwen, de Alibaba; y Yunbao, de Tencent, suspendieron las funciones de compañeros virtuales antes de la entrada en vigor de la regulación.

Las reglas fueron elaboradas por cinco organismos gubernamentales, entre ellos la Administración China del Ciberespacio (ACC), y alcanzan a herramientas de inteligencia artificial que interactúan mediante texto, audio, video u otros formatos y que presentan rasgos de personalidad antropomórficos.

En cambio, quedan excluidos los servicios que no implican interacción emocional, como asistentes de atención al cliente, herramientas laborales o plataformas educativas.

La regulación también prohíbe que los llamados "humanos digitales" generen contenido que incite a la subversión del poder del Estado y veta el acceso de menores de edad a parejas virtuales.

Además, la legislación también obliga a las plataformas a incorporar sistemas capaces de detectar emociones extremas e implementar mecanismos de intervención ante posibles situaciones de crisis.

Un mercado en expansión

Desde la llegada de la IA, el mercado de los novios y las novias virtuales vive en auge. Según informó la agencia estatal Xinhua, la industria china de los "humanos digitales" alcanzó en 2024 un valor de 4.100 millones de yuanes —equivalentes a unos u$s600 millones—, con un crecimiento interanual del 85%.

China se convirtió así en la primera gran economía en adoptar una regulación específica sobre herramientas de inteligencia artificial inmersiva diseñadas para simular relaciones románticas o familiares.

El debate, sin embargo, trasciende las fronteras del país. Un estudio de 2025 de Common Sense Media reveló que casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses utilizaron acompañantes de IA para conversaciones personales, como los que ofrecen plataformas como Character.AI, Replika y Nomi. Al mismo tiempo, las empresas tecnológicas también desarrollan este tipo de asistentes para adultos mayores en situación de aislamiento, mediante dispositivos de voz en Estados Unidos o muñecas interactivas utilizadas en residencias de Corea del Sur.

Tras la entrada en vigor de la medida, Doubao informó que permitirá a sus usuarios consultar y exportar sus conversaciones hasta mediados de octubre, mientras que otras plataformas anunciaron mecanismos similares.

La eliminación de estos asistentes generó una fuerte respuesta en las redes sociales, donde habitan miles de usuarios quienes los utilizaban de manera habitual. En la esfera digital, los internautas compartieron las últimas conversaciones con sus acompañantes virtuales y expresaron su frustración por la medida.

"No puedo aceptar que mi amante de IA me deje para siempre", escribió una usuaria de Doubao, según consignó AFP.