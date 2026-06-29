China: una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de Pekín y la ciudad recupera la normalidad en horas + Agregar ámbito en









El siniestro dejó un saldo de un fallecido y 13 heridos, mientras una lluvia de cristales y escombros de la aeronave se desplomaba sobre las calles.

Una avioneta sobrepasó los estrictos controles del espacio aéreo de Pekín, China y se estrelló contra la Torre CITIC, el rascacielos más alto de la capital. El siniestro provocó la muerte del piloto y dejó 13 personas heridas. Tras el impacto, una lluvia de cristales y restos de la aeronave cayó sobre las calles, desatando el pánico en el distrito financiero de la protegida metrópoli china. Sin embargo, apenas unas horas después, la zona fue despejada por completo, devolviendo al lugar una normalidad inmediata.

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Horas después del siniestro, cualquier mención e imagen del impacto ya habían sido borradas por completo de las redes sociales locales. El Gobierno optó por el silencio inicial y los medios estatales, incluida la cadena nacional CCTV, cuya sede se ubica justo frente al rascacielos, omitieron por completo la noticia.

Esta rápida desaparición de los datos responde al estricto aparato de censura y al control gubernamental sobre la información, diseñado para bloquear cualquier acontecimiento que pueda proyectar una imagen negativa o inestabilidad en el país. De hecho, la falta de transparencia impidió conocer el balance real de víctimas y heridos hasta casi un día después de la tragedia.

Por el momento, no se sabe si el choque se debió a un fallo fortuito o si fue un acto deliberado. Más allá de las causas, la mayor inquietud para las autoridades radica en la vulnerabilidad del sistema de seguridad aérea. Esto expuso serias dudas sobre cómo la aeronave logró adentrarse en el blindado espacio de la capital, una zona de exclusión donde reside la cúpula del Partido Comunista y donde las restricciones son tan severas que incluso el uso de drones comunes está vetado.

avioneta china La Torre CITIC, con sus 528 metros de altura, redefine el horizonte de Pekín desde 2018 como el rascacielos más alto de la capital china.

Torre CITIC: el corazón financiero y diplomático afectado por el impacto Con una altura de 528 metros, la Torre CITIC se consolidó en 2018 como el rascacielos más alto de Pekín y el elemento central de su horizonte urbano. Este imponente edificio no solo alberga las sedes del conglomerado estatal CITIC Group y del gigante tecnológico Alibaba, sino que está ubicado en un distrito neurálgico y exclusivo de la capital. El vecindario circundante, de gran relevancia internacional, concentra sedes diplomáticas de naciones como el Reino Unido y Vietnam, además de albergar importantes instituciones financieras globales, entre ellas las oficinas en China del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Fue precisamente en este punto estratégico donde ocurrió el impacto el viernes a última hora de la tarde, coincidiendo con la hora pico de salida, lo que multiplicó el riesgo por la alta densidad de personas en la zona.

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