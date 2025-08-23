El caso por los presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculados a una droguería y que derivó en el despido de su titular Diego Spagnuolo, trascendió las fronteras y se instaló en las portadas de los principales medios del mundo.
Coimas en ANDIS: así reflejaron las tapas de los medios internacionales el caso que golpea al Gobierno
Luego de la filtración de los audios del exdirector de la ANDIS sobre la compra de medicamentos, los medios del mundo se posan sobre la Argentina. El círculo del Presidente en el ojo global.
La prensa internacional refleja con atención la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei, en un caso que algunos ya comparan con un "Mani pulite a la argentina".
Según supo Noticias Argentinas, la mayoría de los informes del exterior se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente, con su hermana Karina Milei como principal señalada.
Las tapas y los títulos de la prensa internacional
Desde EEUU hasta Europa, pasando por América Latina, diversos medios de comunicación pusieron el foco en la crisis que atraviesa el Gobierno, analizando sus posibles consecuencias políticas y económicas.
- Bloomberg Línea: Tituló que "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", y advirtió que el caso podría mermar el índice de aprobación del Presidente.
- El País (España): Publicó un "Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina", detallando los nombres de los funcionarios y empresarios implicados.
- El Mundo (España): Informó sobre la crisis política interna que generó el caso, señalando que "El grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción".
- Emol (Chile): tituló "Escándalo en Argentina: El caso de supuesta corrupción en agencia de discapacidad que salpica a Karina Milei".
- O Globo (Brasil): el medio brasileño tituló "Policía argentina ejecuta órdenes de allanamiento tras filtración de audio que vincula a hermana de Milei con presunto soborno" y agregó que "aún no hay una acusación formal".
- Medios europeos: Un corresponsal en Roma destacó que "Europa sigue de cerca las derrotas de Milei en el Senado y los casos de corrupción vinculados a su familia".
- Swissinfo.ch (Suiza): señaló que "Justicia argentina prohibe salir del país a exfuncionario de Milei por presuntos sobornos".
Nuevo audio filtrado de Diego Spagnuolo involucra a Karina Milei: "Todo para ellos"
En medio de la investigación judicial por el presunto pedido de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, se conoció un nuevo audio de Diego Spagnuolo refiriéndose a la hermana del Presidente de la Nación y Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei. "El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele...", advirtió.
"Yo realmente no lo entiendo", se lo escuchó decir al exfuncionario, quien aseguró que "no es que dijeron: 'Bueno, muchachos, vía libre. Arranquen'. No, todo para ellos". "¿Qué conocimiento tiene Karina para manejar todo esto que está manejando?", se preguntó, en un audio transmitido por C5N.
