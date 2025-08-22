Coimas en Andis: qué se sabe de La Suizo Argentina, la droguería mencionada en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

La Justicia también llevó adelante allanamientos a los domicilios de los directivos de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

La Justicia avanza en la investigación por la supuesta trama de corrupción destapada por la difusión de audios - atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo - que denuncian supuestas coimas cobradas en el Gobierno para facilitar contratos con el Estado . En la madrugada, se llevaron adelante allanamientos no solo al exfuncionario, sino también a los dueños de la droguería Suizo Argentina, nombrada en la grabación filtrada.

En detalle, se trata de Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker . Tras el operativo la Justicia confirmó que se hallaron sobres con u$s240.000 en un vehículo propiedad de Emmanuel.

En uno de sus audios, Spagnulo detalla: “ La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘ escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando ’”.

Así, la Justicia puso el foco sobre una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud: la Suizo Argentino S.A.

En detalle, la compañía cuenta con más de 100 años de recorrido y es dueña de numerosas plantas de stock distribuidas en todo el país. Según trascendió, los principales socios de la empresa son Eduardo Kovalivker −hoy alejado de la actividad −; sus hijos Emmanuel y Jonathan ; y Marcela Sandra Viner.

Diego Spagnuolo ANDIS.jpg Diego Spagnuolo y un escándalo que golpea al Gobierno.

Según la página web de la compañía, su misión es "garantizar el acceso a productos y servicios de calidad, ofreciendo soluciones eficientes y sustentables para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el cuidado de la salud".

La denuncia penal - impulsada por el abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón -, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi.

Incluso, en su mensaje contra el Presidente, Cristina apuntó contra Jonathan Kovalivker y denunció vínculos del acusado con el exmandatario, Mauricio Macri. "Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería 'La Suizo Argentino S.A' (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron", detalló.

Los allanamientos de la Justicia

La Justicia ordenó una serie de allanamientos en el marco de la investigación por presunta corrupción que estalló tras la difusión de audios que involucran a Karina Milei, hermana del Presidente, en el cobro de supuestas coimas. El caso ya provocó la salida de Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Según confirmaron fuentes judiciales, durante la madrugada de este viernes se realizaron alrededor de veinte procedimientos en domicilios vinculados a Spagnuolo, con el objetivo de secuestrar su teléfono celular, aunque no fue hallado.

El operativo fue solicitado por el fiscal Franco Picardi e incluyó allanamientos en la sede de la Andis y en la droguería Suizo Argentina, firma que figura en la denuncia, así como en propiedades asociadas a sus dueños, la familia Kovalivker.

En uno de los catorce procedimientos efectuados en Nordelta, se encontraron sobres con u$s240.000 dentro de un vehículo de Emmanuel Kovalivker, hijo del propietario del laboratorio Suizo Argentino. También se incautó su teléfono celular.

Hasta el momento, Spagnuolo evitó pronunciarse sobre la autenticidad de los audios que se le atribuyen. Tampoco hubo comentarios oficiales desde la Andis ni desde la Casa Rosada. En medio del escándalo, el Gobierno resolvió desplazar a Spagnuolo y nombró como interventor de la agencia a Alejandro Vilches.