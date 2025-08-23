El duro cruce entre Mayra Mendoza y Victoria Villarruel por el caso de las presuntas coimas en ANDIS







La vicepresidenta mantuvo un fuerte cruce con la intendenta de Quilmes. Las acusaciones se dieron en el marco del escándalo por los audios sobre las presuntas coimas en ANDIS.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, mantuvo un fuerte cruce en las redes sociales con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en medio del escándalo que azota al Gobierno por los audios que hablan de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La candidata bonaerense apuntó contra la funcionaria del Poder Ejecutivo - a quien calificó de "corrupta" - por sus vínculos con el ahora extitular de la agencia nacional.

El intercambio se dio a través de la red social X. Todo comenzó cuando Mayra Mendoza publicó un tuit en el que puso el foco sobre la relación entre Villarruel y Spagnuolo, en medio del escándalo que azota al Gobierno por los audios filtrados que denuncian un presunto cobro de coimas en la agencia nacional: "Todo llega. La verdad siempre sale a la luz", escribió la intendenta de Quilmes.

La respuesta de Victoria Villarruel contra Mayra Mendoza El mensaje fue acompañado de una captura de pantalla en donde se ve una interacción entre el extitular de ANDIS y la vicepresidenta que data del año 2020. "Siempre es lindo que te despierten con un beso, salvo que estés preso", escribió por entonces Spagnuolo, en unos mensajes de tinte humorístico.

"Nos gobierna una banda de corruptos. Todos, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk", sentenció la candidata de Fuerza Patria.

Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk pic.twitter.com/YovVjXgbu4 — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) August 22, 2025 En horas convulsas para el Gobierno, la respuesta de la vicepresidenta fue contundente. "Dejá de bolsillear a la gente" replicó y luego exigió que se la trate "con respeto" por su investidura.

Causa por presuntas coimas en ANDIS: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo En el marco de la investigación - luego de darse a conocer los audios de Spagnuolo - el juez federal Sebastián Casanello dictó la prohibición de salida del país para el exdirector de ANDIS y para los directivos del laboratorio Suizo Argentina. La Justicia busca dilucidar las acusaciones por presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos, causa en la que aparecen mencionados Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y Eduardo "Lule" Menem. SPAGNUOLO ANDIS.jpg La Justicia prohibió la salida del país de Spagnuolo. Presidencia Además de Spagnuolo, la restricción alcanza a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, responsables de la firma farmacéutica señalada en el expediente. En paralelo, los allanamientos realizados en la causa derivaron en el secuestro de órdenes de pago por sumas millonarias a la droguería, los teléfonos móviles de los investigados y u$s266.000 hallados en un vehículo perteneciente a Emmanuel Kovalivker.

Ambas políticas cruzaron fuertes mensajes en las redes sociales.