Reino Unido considera eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real

Bajo una iniciativa legislativa, el expríncipe podría ser desvinculado del trono a pesar de figurar octavo en la línea sucesoria. La medida requeriría una ley aprobada por el Parlamento y una sanción de la Casa Real.

El gobierno de Reino Unido está considerando introducir una legislación para eliminar al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión real, tras sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein . Esta semana se conocieron imágenes polémicas del exmiembro real jugando con un menor a la par de que la justicia británica lo detuvo y realizó una serie de allanamientos en dos de sus propiedades .

El ministro de Defensa, Luke Pollard , sostuvo a la BBC que la medida, que impediría que Andrés se convirtiera en rey, era "lo correcto" independientemente del resultado de la investigación policial.

Pollard confirmó que el gobierno estuvo "absolutamente" trabajando con el Palacio de Buckingham para evitar que Andrés "esté potencialmente a un paso del trono". "Espero que esto cuente con el apoyo de todos los partidos, pero es cierto que eso es algo que sólo sucede cuando concluye la investigación policial", sumó el funcionario.

Los allanamientos sobre el Royal Lodge siguen este sábado y se espera que se extiendan al lunes.

Por su lado, el secretario jefe del Tesoro, James Murray, le expresó a la cadena que "cualquier pregunta en ese ámbito sería bastante complicada", añadiendo que la investigación policial en vivo necesita "continuar".

La medida requeriría una ley del Parlamento, que tendría que ser aprobada por los diputados y los pares y entraría en vigor cuando el Rey le diera la sanción real. También necesitaría el apoyo de los 14 países de la Commonwealth donde Carlos III es jefe de Estado, incluidos Canadá, Australia, Jamaica y Nueva Zelanda.

Principe-andres-detencion La propuesta de eliminar a Andrés llegó luego de un gran apoyo parlamentario mientras otros bloques creen poco probable que llegue al trono. Reuters

La propuesta de eliminar a Andrés de la línea de sucesión llega después de que algunos parlamentarios, incluidos los Demócratas Liberales y el Scottish National Party (SNP), manifestaran su apoyo a la legislación. Algunos del bloque laborista, con una visión crítica a la monarquía, no creen en la necesidad de la medida al ver poco probable que el exduque de York alguna vez se acerque al trono.

En paralelo, este sábado siguen los allanamientos a propiedad de Andrés en Royal Lodge, la residencia de 30 habitaciones en Windsor, y se espera que se extiendan hasta el lunes.

Caso Epstein: allanan la residencia del expríncipe Andrés en Windsor

La policía de Reino Unido continuó este viernes con los allanamiento a las propiedades de Andrés luego de haber pasado casi 11 horas detenido por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Ayer la policía visitó el Royal Lodge ubicada al oeste de la capital británica.

La propiedad se encuentra en un terreno de 40 hectáreas y cuenta con una piscina, un aviario, seis cabañas, una cabaña para el jardinero y alojamiento para la policía de la realeza, indicó la CNN. En la víspera, una vivienda ya había sido allanada, en ese caso en una finca de Sandringham en Norfolk, luego de que fuera detenido.

La investigación sobre él se centra en una información que le habría compartido el expríncipe a Epstein en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno, un cargo que ejerció entre 2001 y 2011.