Colombia: la vicepresidenta Francia Marquez denunció amenazas de muerte

"Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias", denunció Márquez en un comunicado y afirmó que recibió amenazas contra ella y su familia. "Aún así, no me callarán, no me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo", prometió.