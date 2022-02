Conflicto Rusia-Ucrania: últimas noticias minuto a minuto

Los analistas y gestores de carteras de mercados emergentes Daniel J. Graña, Portfolio Manager, Emerging Market Equity de Janus Henderson, y Jennifer James, Portfolio Manager, co nsideran las implicaciones de la inversión en los mercados de renta variable y de deuda debido a la situación entre Rusia y Ucrania.

Los líderes europeos, reunidos en la cumbre de Bruselas el jueves, no decidieron ninguna medida de bloqueo de los bancos rusos de esta interfaz de pagos internacionales, mecanismo esencial de las finanzas mundiales, en represalia por la invasión de Ucrania. Occidente no logró hasta ahora ponerse de acuerdo sobre sanciones extremas contra Rusia , negándose a excluirlo del sistema bancario Swift , debido principalmente a los temores de varios países europeos por su abastecimiento energético . Más información hacé click acá.

"La mitad de los argentinos que residen en Ucrania ya expresaron que no se quieren ir. Están conectados vía el chat de emergencia y por redes sociales oficiales", señalaron fuentes de la Casa Rosada.

El Gobierno se encuentra siguiendo de cerca la situación del centenar de argentinos que están en Ucrania en medio de la invasión rusa y señaló que contactó a todos pero aclaró que la mitad desea no abandonar ese país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vive una situación compleja: no sólo está cerrando la difícil relación con la Argentina negociando un stand by por unos u$s44.700 millones, sino que uno de sus mejores deudores en cuanto a su comportamiento económico, entró ayer en una crisis seria. Ucrania es el tercer deudor para el organismo internacional que maneja Kristalina Georgieva, con un préstamo vigente por unos u$s11.600 millones; y con un cumplimiento absolutamente prolijo durante los años que tiene en vigencia. Con el conflicto desatado desde ayer por la invasión rusa en territorio ucraniano, se pone el riesgo el stand by vigente, y las posibilidades que Ucrania pueda cumplir ahora en tiempo y forma con las liquidaciones comprometidas. Ucrania suma el 5%, y, luego de Argentina y de Egipto (este último con una deuda de u$s17.000 millones), es el tercer deudor con el organismo.