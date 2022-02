Crisis en Ucrania: Hillary Clinton apuntó a Donald Trump por la invasión rusa

Hillary Clinton y Donald Trump. Hillary Clinton y Donald Trump.

"También debemos asegurarnos de que dentro de nuestro país veamos a aquellas personas que están brindando ayuda y consuelo a Vladimir Putin, que están hablando de lo genial que es, qué inteligente es, que lamentablemente están siendo transmitidos por medios rusos, dentro de Rusia y también en Europa para demostrar la división dentro de nuestro propio país", dijo Clinton señalando a Trump.

A principios de esta semana, Trump llamó a Putin un "genio" y lo consideró "muy inteligente" por la manera en que estaba manejando la situación con Ucrania. "Esto es desgarrador, pero también es peligroso", agregó la excandidata demócrata a la presidencia en 2016. "Creo que es hora de que lo que queda del Partido Republicano que tiene algo de sentido común no solo diga, está bien, vayan a ayudar a defender a Ucrania contra Putin, sino que se enfrenten a esas personas en política, en los medios de comunicación y en otros lugares de nuestro propio país que literalmente están brindando ayuda y consuelo a un enemigo de la libertad y la democracia".

Trump y Putin Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: Reuters

La exprimera dama durante el gobierno de Bill Clinton agregó que Trump no puede seguir hablando "porque juega directamente con las ambiciones no solo de Putin, sino también del presidente Xi de China de socavar la democracia, de dividir y conquistar literalmente a Occidente sin invadirnos nunca, sino enfrentándonos unos a otros". En cuanto a la administración actual, subrayó que espera que Estados Unidos y sus aliados europeos "se muevan aún más rápido" para imponer sanciones no solo a la economía rusa, sino también a actores individuales, "hasta Putin".

"Creo que la única presión a la que Putin respondería, o que podría tener algún tipo de impacto en su forma de pensar, sería sancionar a aquellos en quienes confía para lavar su dinero, para mantener los fondos en sus cuentas secretas", dijo. "Tenemos que ir tras esos oligarcas que están apoyando financieramente a Putin", subrayó. Según Clinton, si Estados Unidos no aumenta la presión sobre Rusia, "Ucrania arderá"