Qué es y cómo funciona "Apple Upgrade", el plan oficial de alquiler de iPhones, iPad y Macbooks

El nuevo programa fue lanzado en colaboración con el banco Klarna. Al finalizar el plazo del contrato, los clientes pueden actualizar su dispositivo a la última generación, comprarlo en un pago único o salir del programa.

El nuevo programa de alquiler ya se encuentra disponible para clientes de EEUU.

Apple lanzó "Apple Upgrade", su nuevo programa de alquiler de dispositivos electrónicos ya disponible en Estados Unidos. En detalle, el programa - lanzado en acuerdo con el banco Klarna - ofrecido por la empresa de Cupertino se basa en pagos mensuales económicos por 12, 24 y 36 meses. Luego de finalizado el contrato, el cliente deberá devolver equipo .

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El programa incluirá productos de iPhone, Apple Watch, Macbook y iPad . Sobre el lanzamiento, la vicepresidenta de la Apple Store online, Karen Rasmussen, detalló: “En Apple, ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos (...) estamos encantados de que Apple Upgrade ofrezca a nuestros clientes, tanto online como en tienda, una forma más flexible de pagar por los productos que les encantan”.

En detalle, el programa de alquiler de equipos de Apple está disponible desde este 28 de julio de 2026 . Por el momento, solo alcanzará a usuarios que se encuentren en Estados Unidos.

El cliente podrá elegir entre los diversos productos y contratos de alquiler. Así, solo abonará por utilizarlo durante un período determinado de tiempo. Una vez terminado el acuerdo, el usuario podrá elegir entre actualizar su contrato con otro modelo, comprar un equipo de última generación o salir del programa . Cabe destacar que, de esta manera, la persona nunca es la dueña del dispositivo utilizado.

En caso de que el cliente deje de pagar el dispositivo, el mismo se bloqueará y permitirá utilizar únicamente el modo de emergencia hasta que la deuda sea cancelada.

El programa ya está disponible en la tienda oficial online de Apple. Apple

El programa es una nueva versión del iPhone Upgrade Program, un plan preexistente que permitía financiar un iPhone durante 24 meses y cambiarlo por uno nuevo después de realizar el equivalente a 12 pagos.

La empresa tampoco incluyó la suscripción a AppleCare - el programa de cobertura de la empresa - por lo que en caso de querer proteger el dispositivo, deberá contratarse por separado.

Cuánto cuesta alquilar un iPhone

Para el iPhone y el Apple Watch, la compañía ofrece opciones de 12 y 24 meses, mientras que Mac e iPad pueden contratarse por 24 o 36 meses.

Los planes parten desde u$s17,99 por mes para el iPhone, u$s11,99 para el Apple Watch, u$s24,99 para las computadoras Mac y u$s11,99 para el iPad.

Quienes se inscriban por primera vez en Apple Upgrade podrán reducir el valor de las cuotas mensuales si entregan su dispositivo actual a través del programa Apple Trade In. Además, los usuarios que abonen el arrendamiento con la Apple Card recibirán un 3% de reembolso diario sobre sus pagos.

Apple Upgrade: que dispositivos estarán disponibles para alquilar

En detalle, los dispositivos incluidos en el nuevo programa son:

iPhone:

iPhone 17 Pro: desde u$s31.99 por 24 meses.

iPhone Air: desde u$s28.99 por 24 meses.

iPhone 17: desde u$s22.99 por 24 meses.

iPhone 17e: desde u$s17.99 por 24 meses.

Apple Watch

Series 11: desde u$s11.99 por 24 meses.

Ultra 3: desde u$s24.99 por 24 meses.

Hermès Series 11: desde u$s48.78 por 24 meses.

Hermès Ultra 3: desde u$s47.03 por 24 meses.

MacBook

Air: desde u$s24.99 por 36 meses.

Pro: desde u$s38.99 por 36 meses.

iMac: desde u$s28.99 por 36 meses.

Mac Studio: desde u$s48.99 por 36 meses.

iPad