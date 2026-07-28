EEUU: detuvieron a un adolescente de 15 años por el tiroteo que dejó tres muertos en un festival de Seattle + Agregar ámbito en









El sospechoso quedó alojado en un centro de detención juvenil mientras la Justicia analiza los cargos en su contra. La policía sostiene que el ataque habría estado vinculado a un enfrentamiento entre pandillas y busca a un segundo implicado.

El ataque en Seattle dejó tres muertos y cuatro heridos y conmocionó a la ciudad. Foto: AP

Detuvieron este martes a un adolescente de 15 años por ser el presunto autor de un tiroteo registrado en un festival gastronómico en el centro de Seattle, EEUU. El ataque se produjo durante la tarde del domingo y dejó un saldo de tres personas y cuatro heridos, según informaron autoridades policiales.

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Ahora el joven sospechoso permanece detenido en un penal juvenil, mientras avanzan las investigaciones para determinar legalmente si fue el autor del hecho. El adolescente cuya identidad se preserva, es investigado por los delitos de agresión y tenencia de armas, y compareció ante la Justicia local el lunes, aunque aún se desconoce públicamente, cuales fueron sus declaraciones.

En tanto, la fiscalía del condado de King -donde se produjo el hecho- indicó que prevé recibir el caso de la policía de Seattle el miércoles para una decisión sobre la presentación de cargos.

Basándose en las pruebas de la escena, la policía de Seattle cree que el incidente estuvo relacionado con pandillas y que el joven de 15 años, junto con otro fallecido de 19, intercambió disparos con al menos un tercer sospechoso que se encuentra prófugo, según consignó el ABC7 de Los Ángeles.

Conmoción en Seattle por un tiroteo que dejó tres muertos La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, confirmó la edad del detenido durante una conferencia de prensa y precisó que la investigación continúa. En ese marco, las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo sospechoso.

Testigos relataron haber escuchado múltiples disparos alrededor de las 18:00, lo que generó escenas de pánico en el predio. La alcaldesa de la ciudad calificó el episodio como un “acto de violencia atroz” y expresó su solidaridad con las familias afectadas. El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad, especialmente por haberse producido en un evento pensado para la convivencia y el encuentro social, y reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos en EEUU.

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