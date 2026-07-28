Volodomir Zelenski se reúne con legisladores de EEUU antes de una votación clave

El presidente ucraniano mantendrá un encuentro con congresistas en Washington horas antes de que el Senado avance con el tratamiento de un proyecto bipartidista que endurece las medidas contra Moscú. Un senador republicano condicionó su apoyo al cronograma legislativo.

Zelenski buscará reforzar el respaldo político de Estados Unidos, mientras el Senado se prepara para debatir un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mantendrá este martes una reunión con congresistas estadounidenses en Washington , según informaron medios locales. El encuentro se producirá en la antesala de una votación clave en el Senado , donde comenzará el tratamiento de un proyecto bipartidista para endurecer las sanciones contra Rusia .

La reunión fue programada para esta tarde , mientras que, posteriormente, los senadores votarán el inicio del proceso de revisión de la iniciativa , un procedimiento que podría extenderse hasta la próxima semana si no prospera un acuerdo para acelerar los tiempos parlamentarios.

Sin embargo, el avance del proyecto quedó condicionado por la postura del senador republicano Rand Paul, quien calificó la iniciativa como "uno de los peores proyectos de ley jamás presentados en el Congreso" .

El legislador aseguró que está dispuesto a retirar su oposición a un tratamiento acelerado , aunque puso una condición: poder someter a votación una enmienda para eliminar el apartado referido a los aranceles .

" Les dije que, si me permiten presentar una enmienda para eliminar la sección relacionada con los aranceles, aceptaré acortar los plazos para que puedan examinar el proyecto de ley esta misma semana" , afirmó Paul en declaraciones a NBC News .

La reunión entre Marco Rubio y Serguéi Lavrov

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este jueves con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en Filipinas, en un encuentro en el que volverá a plantear la posibilidad de que Washington actúe como mediador para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. La reunión se realizará en el marco del encuentro de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que se celebra en Manila.

"Si se presenta esa oportunidad", afirmó Rubio, Washington mantiene abierta la posibilidad de desempeñar un papel para poner fin al conflicto. El funcionario reconoció que esos intentos "han decaído un poco en los últimos meses", pero explicó que la reunión con Lavrov servirá para evaluar si existen condiciones para reactivar las conversaciones.

Rubio también defendió la necesidad de mantener el diálogo con Moscú pese a las diferencias entre ambos países. "Tenemos que tener una relación con el gobierno ruso, aunque tengamos áreas de desacuerdo", manifestó, y recordó que EEUU y Rusia son las dos potencias con el mayor arsenal nuclear del mundo.

Por su parte, Lavrov adelantó que consultará a Rubio sobre las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que un acuerdo para poner fin a la guerra podría estar cerca. "Se lo preguntaré a Marco Rubio mañana", expresó el canciller ruso.

La posibilidad de retomar las negociaciones llega en un momento de cambios para Ucrania. Mientras el país logró avances en el frente durante este año, el presidente Volodímir Zelenski impulsa una reorganización del Gobierno que también alcanza a la cúpula militar.