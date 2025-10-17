Donald Trump demandó nuevamente a The New York Times por difamación

Se trata de la segunda demanda del mandatario contra el medio en un mes. Volvió a ser por la suma de u$s15.000 millones a raíz de "declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas".

El presidente de EEUU, Donald Trump , volvió a presentar este jueves una demanda por difamación contra el diario The New York Times por u$s15.000 millones, a tan solo un mes después de que una acción similar fuera desestimada por un juez.

Desde su vuelta a la Casa Blanca, el republicano intensificó su hostilidad hacia los medios de comunicación mediante acciones legales y el acceso restricto a sus ruedas de prensa.

La razón respondería a "declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas" en su contra, de acuerdo al texto.

"Esta acción legal se refiere a numerosas declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas sobre el presidente Trump realizadas por las personas demandadas por dos artículos y un libro", indicó el texto de la demanda, a la que tuvo acceso la agencia AFP.

En septiembre pasado, el juez federal de Florida, Steven Merryday , desestimó una primera demanda contra The New York Times por su estilo inapropiado, los elogios a Trump y su excesiva extensión de 85 páginas. El magistrado dio 28 días de plazo para presentarla de nuevo.

La nueva querella es contra The New York Times, tres de sus periodistas y la editorial Penguin Random House, que publicó un libro del diario sobre la fortuna del mandatario.

"Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca", agregó el documento.

En julio, Trump demandó al magnate Rupert Murdoch y al diario The Wall Street Journal por unos u$s10.000 millones después de que el medio revelara la existencia de un libro y de una supuesta carta que el mandatario envió al fallecido financista Jeffrey Epstein.

Ese mismo mes, el grupo Paramount acordó pagar u$s16 millones al presidente por una cobertura que hizo el programa "60 Minutos" del canal CBS News. Trump acusó al programa de manipular una entrevista a la candidata republicana Kamala Harris, entonces su rival en las elecciones, para favorecerla.

La fuerte amenaza de Donald Trump a Hamas: "Si continúan asesinando, no tendremos más opción que matarlos a ellos"

Luego de celebrar el acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a Hamas con "matar" a todos sus integrantes si no se atiene al pacto de alto el fuego y "continúa asesinando en Gaza".

A través de un duro mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, advirtió: "Si Hamas continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos", aseguró el líder republicano.