Conmoción en Ucrania: asesinaron a tiros a un diputado

Se trató de Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento y antiguo funcionario de Defensa. La información la dio el presidente Volodimir Zelenski, sin más detalles.

El diputado de Ucrania Andriy Parubiy , expresidente del Parlamento de ese país y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, fue asesinado a tiros este sábado en Leópolis. La información la dio el presidente Volodimir Zelenski .

El Ministerio del Interior indicó a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubiy perdió su vida tras recibir varios disparos al mediodía , sin dar más detalles.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko ; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko , acaban de informar sobre el horrendo asesinato en Lviv (Leópolis) . Andriy Parubiy fue asesinado . Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió Zelenski en su cuenta en la red social X.

Además, el presidente siguió: “En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”.

El parte oficial de la Policía ucraniana sostuvo que "los grupos de investigación y operativos del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional y la Policía de la Región de Lviv , el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros organismos pertinentes participan en la divulgación e investigación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/1961727262799155484&partner=&hide_thread=false Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Y describió: “Hoy, alrededor del mediodía, el número 102 recibió un informe sobre un tiroteo en el distrito de Sykhiv de Lviv (Leópolis). Como consecuencia de las lesiones sufridas, la víctima falleció en el acto. Se estableció que el fallecido era una conocida figura pública y política nacida en 1971“.

Por último, señaló que “las fuerzas del orden están tomando todas las medidas necesarias para establecer la identidad del tirador y su paradero. Todos los detalles se revelarán en la forma y con el alcance previstos por la legislación procesal penal".

Parubiy había participado en los recientes movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

A pesar de las intenciones de Donald Trump, se demora la reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump sigue trabajando para concertar una reunión de paz entre los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski. "El presidente Trump y su equipo de seguridad nacional siguen comprometidos con los funcionarios de Rusia y de Ucrania para realizar un encuentro bilateral que ponga fin a las matanzas y la guerra", declaró una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.

Por su parte, el mandatario francés Emmanuel Macron expresó su esperanza de que pueda haber una reunión bilateral, pero advirtió que si el jefe de Estado ruso no se reúne con Zelenski de aquí al lunes, "eso querrá decir que el presidente Putin está jugando con Trump".