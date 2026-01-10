Continúa la liberación de presos políticos en Venezuela: reportan 11 excarcelaciones en total

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció el pasado jueves la liberación de "un número importante de personas". En la madrugada, ciudadanos venezolanos realizaron una vigilia en distintos puntos de detención.

En el tenso escenario tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno encargado de Venezuela - con Delcy Rodríguez a la cabeza - continua este sábado con la liberación de presos políticos. La ONG Foro Penal confirmó dos nuevas excarcelaciones este - Didelis Raquel Corredor y Virgilio Valverde -, y en total ya son 11 las personas que recuperaron su libertad.

El proceso comenzó el pasado jueves 8 de enero tras el anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Desde la Casa Blanca, Donald Trum p calificó la decisión como un "gesto muy importante e inteligente" en el marco de la "búsqueda de la paz".

Según detallaron desde Foro Penal, las liberaciones ocurrieron en la mañana de este sábado. Sin embargo, denuncian que aún hay 809 personas apresadas por motivos políticos.

Acaba de ser excarcelada otra presa política, Didelis Raquel Corredor, quien fuera asistente de Roland Carreño. Se encontraba presa desde el 13 julio 2023. Van 11 excarcelados. Quedan 809.

En detalle, el primero en salir en libertad en la mañana del sábado fue Virgilio Valverde, coordinador Juvenil de Vente Venezuela. Pocos minutos más tarde, el propio Foro Penal confirmó una nueva liberación: Didelis Raquel Corredor, detenida desde el 13 de julio de 2023.

Con estos casos, el total de personas excarceladas asciende a 11 desde que el jueves el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez anunciara la puesta en libertad de un grupo de presos políticos.

El dato, sin embargo, contrasta con las expectativas generadas por el anuncio oficial. Familiares de detenidos políticos llevan más de 48 horas aguardando noticias en las afueras de centros de detención y tribunales, a la espera de que se concrete la liberación de sus allegados. Según el relevamiento del Foro Penal, de un total de 820 personas detenidas de manera ilegal, solo 11 fueron efectivamente excarceladas hasta ahora.

Las relaciones diplomáticas con EEUU

En este escenario de negociaciones, Venezuela confirmó el viernes el reinicio de los contactos diplomáticos formales con Estados Unidos, aunque salió a desmentir de manera categórica un supuesto viaje de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a Washington, versión que había comenzado a circular en las últimas horas.

Según informó el gobierno venezolano, ya se retomaron las comunicaciones oficiales con la administración de Trump con el objetivo de reconstruir “las misiones diplomáticas” entre ambos países. En ese marco, Caracas confirmó el arribo de una delegación estadounidense al país, así como el envío de emisarios venezolanos hacia América del Norte. Al mismo tiempo, negó que Rodríguez tenga previsto trasladarse a la capital estadounidense, como indicaban trascendidos periodísticos.

Venezuela vigilia presos políticos 2 En total, son 11 los presos políticos liberados. EFE

A pesar del acercamiento, el canciller Yvan Gil aprovechó la oportunidad para detallar que la reapertura de estos canales busca abordar “en el marco del derecho internacional” las “consecuencias derivadas de la agresión” que, según denunció, implicó la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, durante la reciente intervención estadounidense.

En un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que la República Bolivariana “ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo”, y afirmó que esa acción dejó “más de un centenar de muertes de civiles y militares, que en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional”.

El texto oficial también remarcó que, “cómo es conocido, en el marco de esta agresión, se produjo el secuestro ilegal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, hecho que constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional”.