¿Puede María Corina Machado transferir su Nobel de la Paz a Donald Trump?: la respuesta del instituto

Luego de que el republicano expresara su deseo de tener el Premio, la líder venezolana sugirió que dárselo sería en agradecimiento. Al respecto, el Instituto Noruego del Nobel informó las condiciones en las que se otorga un premio de estas características.

Corina Machado confesó que entregar el premio a Trump sería un acto de gratitu por la destitución de Nicolás Maduro.

El presidente de EEUU Donald Trump informó que se reunirá con la líder venezolana María Corina Machado y que espera que ella le de el Premio Nobel de la Paz que recibió en 2025, tras sus denuncias sobre el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo existen dudas sobre si se puede transferir un galardón de estas características y, en las últimas horas, el Instituto Nobel explicó cómo sería el proceso en este caso.

El Instituto Noruego del Nobel aseguró que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido o revocado, tras la sugerencia de Machado de que podría entregárselo al republicano.

¿Puede María Corina Machado transferir su Nobel de la Paz? En un comunicado, el instituto afirmó que la decisión de otorgar un Premio Nobel es definitiva y permanente, citando los estatutos de la Fundación Nobel, que no admiten apelaciones, citó Reuters.

La organización también señaló que los comités que otorgan los premios no comentan las acciones ni las declaraciones de los galardonados tras recibirlos.

El Instituto Noruego del Nobel aseguró que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido o revocado, tras la sugerencia de Machado de que podría entregárselo al republicano. "Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros", declararon el viernes el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel. "La decisión es definitiva y perdura para siempre", agregaron.





El lunes, Machado dijo en Fox News que entregar el premio a Trump sería un acto de gratitud del pueblo venezolano por la destitución de Nicolás Maduro. "¿En algún momento le ofreciste el Premio Nobel de la Paz?", preguntó el presentador Sean Hannity a lo que ella respondió :“Bueno, todavía no ha sucedido”. Trump, quien expresó durante mucho tiempo su interés en ganar el premio y en ocasiones lo vinculó a logros diplomáticos, sostuvo que se sentiría honrado de aceptarlo si Machado se lo ofreciera durante una reunión planeada en Washington la próxima semana. Donald Trump se reunirá con María Corina Machado y espera que le entregue el premio Nobel de la Paz Estados Unidos sigue con su intervención sobre Venezuela y, en este escenario, su mandatario, Donald Trump, confirmó que se reunirá con líder opositora - y ganadora del Nobel de la Paz -, María Corina Machado, por primera vez desde que ocurrió la operación militar que apresó a Nicolás Maduro. El republicano confirmó que el encuentro tendrá lugar en Washington la próxima semana y afirmó estar "impaciente" por reunirse con ella. “Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, afirmó Donald Trump en una entrevista con Fox News. En esa misma conversación, se refirió a las declaraciones previas de Machado, quien había señalado que le gustaría entregarle el Premio Nobel de la Paz - con el que fue galardonada el pasado 10 de diciembre - por su rol en la restauración democrática de Venezuela. “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, respondió el mandatario ante la posibilidad.