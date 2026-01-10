Familiares de presos políticos realizaron una nueva noche de vigilia en Venezuela exigiendo las liberaciones

El Rodeo I y El Helicoide fueron los puntos principales de concentración. Delcy Rodríguez prometió liberar un número importante de detenidos.

Familiares de presos políticos realizaron vigilias durante la madrugada de este sábado frente a distintos centros de detención en Venezuela . Fue la segunda noche consecutiva de permanencia en el lugar, luego del anuncio oficial sobre la excarcelación de un “número importante” de detenidos.

Uno de los principales puntos de concentración fue El Helicoide , sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas . Allí, Diego Casanova , activista y representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó que, tras “más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento”, las familias siguen insistiendo en la necesidad de que liberen a los detenidos.

Casanova cuestionó que, hasta la noche del viernes, los excarcelados “no llegan ni al 1%” del total de presos políticos registrados por organizaciones no gubernamentales. La observación apuntó directamente al anuncio realizado el jueves por Jorge Rodríguez , presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez .

En esa oportunidad, Rodríguez anticipó la liberación de un “número importante de personas”, tanto venezolanas como extranjeras, aunque no precisó cifras ni condiciones. Según Casanova, en El Helicoide permanecen al menos 70 presos políticos , pero al cierre del jueves solo fueron excarcelados Biagio Pilieri y Enrique Márquez , “dejando atrás a un número importante de la lista”.

El activista manifestó su expectativa de que “ las personas que están actualmente en el poder, quienes tienen que tomar la decisión de liberar a los presos políticos, lo hagan inmediatamente y, así, paren el sufrimiento ” de los familiares.

Reclamos también por las excarcelaciones en Venezuela

Las vigilias se replicaron en otros puntos del país. En el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, exigió a los hermanos Rodríguez que “cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos”.

“Seguimos con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas”, afirmó.

Hasta ahora, el régimen no difundió una lista oficial con los nombres y el número total de personas liberadas. Diversas ONG confirmaron la excarcelación de nueve detenidos, entre ellos los ciudadanos españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona. Esa cifra contrastó con los 811 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal.

El respaldo de EEUU y la mirada de Donald Trump

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró lo que definió como un avance del régimen venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, hacia una transición política coordinada bilateralmente.

Vigilia presos políticos venezuela 2 Venezolanos aguardan por la excarcelación de presos políticos. EFE

“Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, señaló durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero.

Más tarde, en declaraciones a Fox News, Trump volvió sobre el tema y aludió indirectamente a la reciente captura de Nicolás Maduro. “Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, expresó.

La operación conjunta y el escenario de transición

Las declaraciones del mandatario estadounidense coincidieron con el anuncio oficial de Venezuela sobre el regreso a aguas nacionales del buque petrolero Olina, incautado previamente por el Comando Sur de Estados Unidos tras haber salido del país “sin pago ni autorización”.

Trump reiteró que la Casa Blanca respaldará una transición política en Venezuela, proceso que quedará supervisado directamente por la administración republicana y que, según anticipó, podría extenderse por más de un año, en función de la evolución interna.

Este nuevo escenario se originó a partir de la estrategia aplicada sobre el régimen venezolano, que incluyó una operación directa ejecutada por el Ejército estadounidense, la cual culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, hecho que reconfiguró el tablero político y abrió una etapa de expectativa e incertidumbre para los familiares de los presos políticos, que aún aguardan nuevas excarcelaciones.