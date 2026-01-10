Donald Trump aseguró que "todos van a estar felices" en la transición en Venezuela

El presidente de EEUU se refirió a la transición política, a una semana de capturar a Maduro. La gestión venezolana quedó en manos de la vice Delcy Rodríguez.

El presidente de EEUU, Donald Trump aseguró con entusiasmo que "todos van a estar felices" en la transición política en Venezuela, a una semana de capturar al líder del régimen, Nicolás Maduro, y avanzar sobre el territorio del país. El territorio quedó a cargo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , en medio de las tensas negociaciones con la potencia norteamericana.

“Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros , francamente, porque todo ese luga r podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso ”, indicó el viernes en la Casa Blanca ante representantes petroleros.

Horas más tarde, ante el micrófono de Fox News, expresó: “ Todos van a estar felices en Sudamérica . Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices ”.

El presidente norteamericano insistió en que la Casa Blanca respaldará una transición política en Venezuela , supervisada directamente por la administración republicana. Este proceso podría prolongarse durante más de un año, dependiendo de la evolución de la situación interna en el país sudamericano.

Donald Trump se reunió con CEOs de petroleras por el plan sobre Venezuela: "Estamos listos para ayudar"

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió este viernes con los principales ejecutivos de las empresas petroleras más grandes del mundo para trazar el plan para Venezuela.

El republicano recibió un contundente respaldo de las compañías a su ofensiva sobre el chavismo para hacerse del petróleo venezolano. Días atrás, la estatal PDVSA anunció que comenzó a negociar con representantes estadounidenses la comercialización. El magnate espera adquirir entre 30 y 50 millones de barriles.

El magnate recibió esta tarde a los CEOs de las compañías petroleras más grandes del mundo, entre los que estuvieron los representantes de ExxonMovil, Chevron y ConocoPhillips, entre otros. La reunión se llevó a cabo en la Casa Blanca. “Todos quieren estar. Es una lástima que el salón de baile no haya terminado, porque si lo estuviera, estaría abarrotado", dijo en la previa, en alusión a las obras que llevan a cabo en la residencia presidencial.